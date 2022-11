L'incredibile sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita al debutto dei Mondiali di Qatar 2022 manda in estasi la Nazionale allenata da Hervé Renard per un'impresa epocale e fa sorridere anche l'Italia, la grande assente a questa fase finale dei Campionati del mondo. La caduta fragorosa di Messi e compagni, infatti, non scalfisce il primato mondiale degli azzurri di Roberto Mancini che tuttora detengono la striscia più lunga di imbattibilità di 37 partite, inanellata dal 2018 al 2021. Vincendo contro i sauditi, la Seleccion avrebbe infatti agganciato l'Italia al comando di questa speciale classifica: lo stop contro i sauditi, invece, costringe gli argentini a interrompere a quota 36 la loro serie utile.

Per comprendere ancora più a fondo la sensazionale impresa dell'Arabia Saudita, basti ricordare che - prima del match del Lusail Stadium - l'ultima sconfitta della Seleccion in gare ufficiali risaliva addirittura al 3 luglio 2019 in semifinale di Copa America: in quell'occasione l'Argentina venne battuta 2-0 dal Brasile (gol di Gabriel Jesus e Firmino). Sulla panchina dell'Albiceleste c'era già l'attuale commissario tecnico Lionel Scaloni.

L'Italia di Mancini, invece, aveva iniziato la sua striscia di 37 partite utili il 10 ottobre 2018 in occasione dell'amichevole contro l'Ucraina terminata 1-1 a Genova e l'aveva chiusa poco meno di tre anni più tardi, l'8 settembre 2021, con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna a San Siro in semifinale di Nations League.

Le Nazionali con la serie di imbattibilità più lunga (prime posizioni)

Nazionale Partite senza ko Italia 37 (2018-2021) Argentina 36 (2019-2022) Algeria 35 (2018-2022) Brasile 35 (1993-1996) Spagna 35 (2007-2009) Argentina 31 (1991-1993) Spagna 31 (1994-1998) Ungheria 30 (1950-1954) Italia 30 (1935-1939) Francia 30 (1994-1996)

