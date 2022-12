Aboubakar nel finale di gara non cambia le sorti della qualificazione, con i leoni indomabili che si accontentano del terzo posto nel gruppo alle spalle della Svizzera e proprio dei verdeoro. Risultato che resta ugualmente pesante per la squadra di Tite che interrompe una striscia di risultati positivi nella fase a gironi che durava da 24 anni. In un Mondiale pieno di colpi di scena, si registra anche la sconfitta del Brasile nel match della 3a giornata contro il Camerun . La rete siglata danel finale di gara non cambia le sorti della qualificazione, con i leoni indomabili che si accontentano del terzo posto nel gruppo alle spalle della Svizzera e proprio dei verdeoro. Risultato che resta ugualmente pesante per la squadra di Tite che interrompe una striscia di risultati positivi nella fase a gironi che durava da 24 anni.

L'ultima sconfitta del Brasile nella prima fase del torneo risaliva al 23 giugno 1998, nel mondiale giocato in Francia. La Norvegia si impose per 2-1 con le reti di Tore André Flo e Kjetil Rekdal che rimontarono negli ultimi minuti il vantaggio di Bebeto. Entrambe le squadre superarono il turno e per i sudamericani l'avventura portò alla finale contro i padroni di casa, poi persa allo Stade de France.

