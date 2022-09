. Così si è espressache non ha accolto i ricorsi della federazione cilena e di quella peruviana rispetto al caso. Proprio qualche giorno fa era tornata d'attualità la vicenda del calciatore dell’Ecuador che si pensava fosse di un’altra nazionalità essendo nato al di fuori del Paese. Ilaveva pubblicato infatti una testimonianza shock dove il giocatore confessava di essere colombiano e aveva allegato anche documenti che mostravano come la federazione fosse consapevole e avesse insabbiato la storia. In tutto ciò, la compagine sudamericana avrebbe rischiato come conseguenza l’esclusione dai Mondiali in Qatar a vantaggio del Cile. Non di certo dell’Italia, per la quale le possibilità erano pari a zero.