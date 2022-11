Nella mia vita il miglior timing è sempre quello che decido io. Per quanto riguarda voi giornalisti, è ovvio che abbiate le vostre idee e che scriviate delle cose: a volte la verità, altre volte - la maggior parte - bugie. Io non mi preoccupo di ciò che pensa la gente. Parlo quando voglio farlo. Tutti sanno chi sono e ciò in cui credo". In una conferenza stampa inaspettatamente Sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso - prosegue CR7 -. Sarei sorpreso se dovessi dimostrare qualcosa a 37 anni e sono convinto che tutto questo non avrà nessuna influenza sul Portogallo". ". In una conferenza stampa inaspettatamente convocata in Qatar , Cristiano Ronaldo torna a parlare per la prima volta dopo la pubblicazione della burrascosa intervista con Piers Morgan durante la quale aveva attaccato pesantemente il Manchester United e il tecnico Ten Hag . "- prosegue CR7 -.".

Sul caso Bruno Fernandes

"Smettetela di chiedere ai miei compagni di parlare di me. Con Bruno Fernandes stavamo scherzando, il suo aereo è atterrato in ritardo e gli ho chiesto se per caso fosse venuto in battello. Siamo un gruppo ambizioso e affamato".

Sul dualismo con Messi

"Anche se vincessi il Mondiale, il dibattito continuerebbe. Ad alcune persone piaccio di più, ad altre meno. È un po' quello che succede nella vita di tutti i giorni, c'è chi preferisce le bionde e chi le more...".

Sul Mondiale

"Sto benissimo, ho recuperato in pieno e mi sto allenando per esser pronto a iniziare nel miglior modo possibile. Il Portogallo ha un potenziale incredibile, possiamo vincere ma ora pensiamo solo a battere il Ghana. Vedremo qual è la Nazionale migliore, io credo che sia la nostra ma va dimostrato sul campo".

