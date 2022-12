La Croazia continua la sua corsa a Qatar 2022: dopo una brutta prestazione nei 120' regolamentari più supplementari, in cui Perisic risponde a Maeda, il sogno Giappone si spegna ai rigori : fatali gli errori di Minamino, Mitoma e Yoshida. Dal dischetto Vlasic, Brozovic e Pasalic non sbagliano e Livakovic sbarra la strada ai nipponici. Ora Dalic attende la vincente di Brasile-Corea del Sud.Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

--- Le pagelle della Croazia ---

Dominik LIVAKOVIC 8 - Risponde presente quando chiamato in causa, incolpevole sul gol di Maeda. Alla lotteria dal dischetto diventa eroe: para tre rigori e regala i quarti alla sua Croazia

Josip JURANOVIC 6 - Neutralizza Kamada, ma spinge poco in attacco

Dejan LOVREN 6,5 - Se la Croazia rimane a galla nei primi venti minuti è grazie a lui: provvidenziale su Maeda e Nagatomo. Ciliegina sulla torta l'assist a Perisic

Josko GVARDIOL 6 - Attento e sicuro in marcatura: prestazione in linea con le ultime uscite, anche se poco fortunato in occasione dell'1-0 nipponico

Borna BARISIC 5,5 - Gioca al posto di Sosa: soffre tremendamente la spinta di Ito

Luka MODRIC 5,5 - Primo tempo anonimo, nella ripresa un pelo meglio, per poco non confeziona il 2-1 con una bordata da fuori area. In generale prova non sufficiente, non da lui (dal 98' MAJER 6 - Nel secondo tempo supplementare prova a impensierire Gonda dal limite)

Marcelo BROZOVIC 6 - In un match senza infamia e senza lode, trasforma il rigore. Mezzo voto in più

Mateo KOVACIC 5 - Se la Croazia gioca una brutta partita è perchè i meccanismi del centrocampo non hanno funzionato: l'ex Inter è uno dei principali colpevoli. Imbrigliato dai samurai in mediana non è mai riuscito a esprimere le sue qualità (dal 98' VLASIC 5,5 - Il suo ingresso non cambia l'inerzia del match)

Andrej KRAMARIC 5 - Si muove poco, arriva in ritardo sulle conclusioni: deludente (dal 68' PASALIC 6,5 - Entra e sfiora il 2-1 con una spizzata. Poi chiude i conti dei rigori. Decisivo)

Bruno PETKOVIC 5 - Dalic lo preferisce a Livaja, ma lui non fa nulla per ripagare la fiducia. Anzi, offre uno sciagurato assist a Maeda sull'1-0 (dal 61' BUDIMIR 4,5 - Quasi un'ora di nulla cosmico: Dalic lo richiama in panchina per disperazione - dal 106' LIVAJA 5 - Fallisce dal dischetto: per fortuna è l'unico errore croato)

Ivan PERISIC 7 - L'attacco della Croazia è tutto sulle sue spalle: è in assoluto l'uomo più pericoloso e l'1-1 è una delle specialità della casa. Sesto gol ai Mondiali, sempre più dominante a livello internazionale (dal 106' ORSIC S.V.)

Ct. Zlatko DALIC 6 - Ne cambia due rispetto allo 0-0 contro il Belgio, ma la squadra non risponde nonostante la superiorità qualitativa. Ci vuole il miglior Perisic per riagguantare il Giappone. Nei supplementari toglie a sorpresa Kovacic, Modric e Perisic, tre rigoristi, ma alla fine la spunta.

--- Le pagelle del Giappone ---

Shuichi GONDA 6 - Si traveste da Superman per neutralizzare la bordata di Modric. Ai rigori, però, torna comune mortale

Takehiro TOMIYASU 5 - Il cliente è scomodo (Perisic), ma lui non fa nulla per contrastarlo: serata da incubo

Maya YOSHIDA 5,5 - Errore che pesa dagli 11 metri

Shogo TANIGUCHI 6 - Gioca al posto dello squalificato Itakura e domina nei contrasti aerei

Junya ITO 6 - In costante proiezione offensiva sulla destra: dalla sua fascia arrivano tantissimi cross interessanti. Ma, c'è un ma: si perde Perisic in occasione del gol

Wataru ENDO 6,5 - Gioca sempre in verticale, qualità sopraffina

Hidemasa MORITA 6 - Gara intelligente, dà equilibrio al centrocampo di Moriyasu. Esce quando non ne ha più (dal 106' TANAKA S.V.)

Yuto NAGATOMO 6 - E' il leader spirituale di questa nazionale (dal 63' MITOMA 5,5 - Nei supplementari crea l'unica chance: tiro potente parato dopo progressione di 40 metri. Ai rigori si fa ipnotizzare da Livakovic).

Ritsu DOAN 6 - La sensazione è che dia il meglio di sè quando subentra a partita in corsa, ma dai suoi piedi parte l'azione del gol di Maeda (dall'87' MINAMINO 5 - E' il primo dei suoi a calciare il rigore: parato)

Daizen MAEDA 6,5 - Al posto giusto nel momento giusto: primo gol per l'attaccante del Celtic Glasgow in questo mondiale (dal 63' ASANO 6 - Non fallisce dal dischetto)

Daichi KAMADA 6 - Quando chiamato in causa fa sempre la cosa giusta: gli manca solo il gol (dal 76' SAKAI 6 - Entra per dare copertura. E ci riesce)

Ct. Hajime MORIYASU 6,5 - Il suo Giappone, dopo aver vinto con Spagna e Germania, si arrende solo ai rigori davanti alla finalista del 2018. Una prestazione migliore di questa era difficile anche solo da sognare 15 giorni fa.

