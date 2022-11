Griezmann e la Francia evita la sconfitta all'ultima giornata della fase a gironi... I transalpini erano già qualificati e anche la differenza reti sorrideva per prendersi il primo posto del girone, ma la Nazionale di Deschamps non voleva concedere la vittoria alla Tunisia. Griezmann ci riesce e firma l'1-1 nel finale. L'arbitro fischia la fine e... Viene richiamato dal VAR! Sì, perché - a partita conclusa - il sig. Matthew Conger viene richiamato per rivedere l'azione e c'è un fuorigioco di partenza di Griezmann sul calcio di punizione battuto dalla Francia. Gol annullato e si riprende addirittura a giocare... La Bel gol die laevita la sconfitta all'ultima giornata della fase a gironi... I transalpini erano già qualificati e anche la differenza reti sorrideva per prendersi il primo posto del girone, ma la Nazionale di Deschamps non voleva concedere la vittoria alla Tunisia. Griezmann ci riesce e firma l'1-1 nel finale. L'arbitro fischia la fine e... Viene richiamato dal VAR! Sì, perché - a partita conclusa - il sig.viene richiamato per rivedere l'azione e c'è un fuorigioco di partenza di Griezmann sul calcio di punizione battuto dalla Francia. Gol annullato e si riprende addirittura a giocare... La Tunisia batte così 1-0 la Francia , anche se non è sufficiente per il passaggio del turno.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Tecnicamente si può fare, ma perché ripartire?

L'episodio c'è. Griezmann, effettivamente, è in posizione di fuorigioco nel momento in cui viene battuto il calcio di punizione ed è corretta, quindi, la decisione di annullare la rete del pareggio della Francia. Si può annullare un gol a partita effettivamente finita? Sì, se l'arbitro viene richiamato immediatamente dopo il fischio finale. Ci sono già degli episodi in Champions League e nella nostra stessa Serie B (Perugia-Benevento, quando fu fischiato rigore per mani di Angella) in cui è capitato. Difficile da capire, invece, il perché l'arbitro abbia fatto riprendere il gioco, facendo giocare per altri due minuti...

C'è già un precedente in Champions

Atlético Madrid-Bayer Leverkusen quando, a partita finita, l'arbitro è andato a rivedere un episodio capitato in area di rigore. Decide per il rigore e fa ripartire il match. Carrasco sbaglia il rigore e l' Non è la prima volta che un episodio del match viene rivisto a partita conclusa e si annulla la decisione presa sul campo. È capitato proprio in Champions qualche settimana fa, inquando, a partita finita, l'arbitro è andato a rivedere un episodio capitato in area di rigore. Decide per il rigore e fa ripartire il match.sbaglia il rigore e l' Atlético Madrid viene eliminato dalla fase a gironi

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58