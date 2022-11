Ad

Mondiali Ronaldo nella storia: è l'unico ad aver segnato in 5 Mondiali UN' ORA FA

Iran. Esattamente un giorno dopo Corea del Nord, nel 2014 contro il Ghana, mentre nel 2018 realizzò una tripletta nella gara inaugurale contro la Spagna e andò a segno anche contro il Marocco. Il tutto per un totale di 7 reti in 17 presenze, fino ad oggi. Il primo gol ad un Mondiale? Era 17 giugno 2006, quando Ronaldo segnò nella vittoria dei lusitani contro l'. Esattamente un giorno dopo il primo gol di Lionel Messi in un Mondiale . Ma, come dicevamo, l'argentino - non segnando nel 2010 - vanta l'aver fatto gol “solo” in quattro edizioni. Ronaldo andò a segno anche nel 2010 contro la, nel 2014 contro il, mentre nel 2018 realizzò una tripletta nella gara inaugurale contro lae andò a segno anche contro il. Il tutto per un totale di 7 reti in 17 presenze, fino ad oggi.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo ai Mondiali

Mondiale Partita Gol fatti 2006 Portogallo-Iran 2-0 1 2010 Portogallo-Corea del Nord 7-0 1 2014 Portogallo-Ghana 2-1 1 2018 Portogallo-Spagna 3-3 3 2018 Portogallo-Marocco 1-0 1 2022 Portogallo-Ghana 3-2 1

Beh, questo è solo uno dei tanti record di Cristiano Ronaldo che vanta l'aver fatto almeno un gol anche in 5 edizioni degli Europei. Senza dimenticare che è anche il miglior marcatore di sempre della Nazionale portoghese e di tutte le Nazionali con 118 gol in 192 presenze (dati aggiornati ad oggi). Non male per un giocatore svincolato...

