Sta diventando virale l'iniziativa di un gruppo di studenti del Cus, il gruppo sportivo dell'Università Statale di Milano: i ragazzi, come gesto di amicizia, hanno deciso di regalare 30 divise (griffate La Statale) alla Nazionale ghanese. L'idea è nata dopo che nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della gaffe del Ghana, che si sarebbe dimenticata di portare con sé in Qatar le divise ufficiali col timore di non riuscire a rimediare alla dimenticanza entro il 24 novembre, giorno in cui è in programma il debutto ai Mondiali contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Gli studenti dell'ateneo milanese hanno quindi impacchettato le maglie personalizzate La Statale e le hanno spedite in Qatar: dovrebbero arrivare a destinazione il 20 novembre, addirittura alcuni giorni prima della partita. Il pacco contenente le 'nuove maglie' del Ghana è stato accompagnato da un biglietto: "Cari amici del Ghana - si legge - questo è un regalo per voi, come segno di amicizia perché avete dimenticato le vostre maglie".

