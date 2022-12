Nel quarto di finale più atteso (giocato con grandissimo agonismo), il derby della Manica contro l'Inghilterra, è la Francia ad esultare allo stadio Al-Bay di Al-Khor, i transalpini passano con gli acuti di Tchouaméni al 17' e Giroud al 58' col momentaneo 1-1 di Kane su rigore prima di sciuparne un altro all'84'. In semifinale, i Bleus sfideranno il sorprendente Marocco in un match dalle mille sfaccettature e non certo solo calcistiche. Continua il sogno dei Galletti di vincere due Mondiali di fila come l'Italia di Vittorio pozzo nel 1934 e 1938, sfuma per l'ennesima volta - dal 1966 - la Coppa del Mondo per gli inglesi.

Il tabellino

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones (90'+8 Grealish), Maguire, Shaw; Henderson (79' Mount), Rice, Bellingham; Saka (79' Sterling), Kane, Foden (85' Rashford). Ct: Southgate.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (79' Coman), Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile).

Gol: 17' Tchouaméni (F), 54' rig. Kane (I), 78' Giroud (F).

Assist: Griezmann (F, 0-1), Griezmann (F, 1-2).

Note - Recupero: 4+10. All'84' Kane (I), calcia alto un rigore. Ammoniti: Griezmann, Dembélé, Theo Hernandez, Maguire.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

17' - GOL DELL FRANCIA CON TCHOUAMENI! Destro potente e angolatissimo da 25 metri: Pickford non può arrivarci! Grande ripartenaza di Upamecano - che sradica con vigore il pallone dai piedi di Saka - e tocco di Griezmann, a servire il centrocampista del Real Madrid!

Tchouaméni. Credit Foto Imago

23' - OCCASIONISSIMA INGLESE! Lloris resta in piedi fino all'ultimo e, in uscita, sbarra la strada a Kane, che aveva concluso con un tocco morbido da posizione ravvicinata!

47' - BELLINGHAM! Collo destro al volo dal limite: palla potente e alzata sopra la traversa da un eccellente Lloris.

54' - GOL DELL'INGHILTERRA CON KANE SU CALCIO DI RIGORE! Penalty imparabile: destro potentinssimo a spiazzare Lloris!

Harry Kane esulta dopo il gol su rigore segnato durante Inghilterra-Francia - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

57' - MBAPPE VA VIA A WALKER SULLA MANCINA! La palla a centro area viene controllata male da Dembélé su velo di Giroud.

70' - MAGUIRE! Colpo di testa imperioso a centro area su punizione dalla destra di Henderson: palla fuori di un nulla! Inghilterra vicinissima al vantaggio!

77' - GIROUD AL VOLO ALL'ALTEZZA DAL DISCHETTO! Paratissima di grande reattività dell'attaccante rossonero, che aveva raccolto la sponda aerea di Dembélé su cross dalla sinistra di Rabiot.

78' - GOL DELLA FRANCIA CON GIROUD! Colpo di testa vincente su cross lungo di Griezmann dalla sinistra! L'attaccante del Milan abile a svettare su Maguire che, con la spalla, devia leggermente la traiettoria. Pickford, questa volta, non può proprio arrivarci: 1-2!

Giroud. Credit Foto Getty Images

84' - L'INGHILTERRA SCIUPA UN CALCIO DI RIGORE CON KANE! Penalty assegnato per a palla lontana di Theo Hernandez sul neoentrato Mount. Decisione presa dopo il VAR-check: dal dischetto, però, questa volta, il capitano dell'Inghilterra calcia alto!

Harry Kane Credit Foto Getty Images

90'+11 - RASHFORD SFIORA IL GOL SU PUNIZIONE DAL LIMITE! Destro a giro con pallone sull'esterno alto della rete: nulla da fare per l'Inghilterra: finisce 2 a 1 per la Francia!

Il momento social

Che sfida, ora, col Marocco!

Il migliore

Griezmann. Mette la firma su entrambi i gol realizzati dai Galletti, prima con l'appoggio per Tchouaméni e poi con un cross col contagiri per Giroud. Decisivo.

Giroud e Griezmann Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Theo Hernandez. Che rischio su Mount. Regala, di fatto, il secondo penalty all'Inghilterra. Una spallata a palla lontana piuttosto inutile sul neoentrato Mount. Fortuna sua che Kane, dal dischetto, non riesce a conservare la stessa freddezza palesata al 54'.

