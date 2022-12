Inghilterra in questo Mondiale 2022. 3-0 al Senegal e quarti di finale raggiunti senza sofferenze. I leoni della Teranga partono meglio e nei primi 40 minuti si fanno preferire ai britannici. Dia e Sarr vanno vicini al vantaggio, poi alla prima occasione utile Henderson sblocca la gara su assist di Bellingham. Il Senegal esce dalla partita nel finale di primo tempo e Kane fa 2-0 a tempo scaduto, sfruttando un servizio di Foden in campo aperto. Nella ripresa non cambia l’inerzia della gara e Saka chiude il match con il terzo gol. Ora sale l'attesa per la super sfida Viaggia spedito il trenoin questo Mondiale 2022.e quarti di finale raggiunti senza sofferenze. I leoni della Teranga partono meglio e nei primi 40 minuti si fanno preferire ai britannici.vanno vicini al vantaggio, poi alla prima occasione utilesblocca la gara su assist di. Il Senegal esce dalla partita nel finale di primo tempo efa 2-0 a tempo scaduto, sfruttando un servizio diin campo aperto. Nella ripresa non cambia l’inerzia della gara echiude il match con il terzo gol. Ora sale l'attesa per la super sfida contro la Francia del prossimo turno.

Il Tabellino

Ad

INGHILTERRA-SENEGAL 3-0

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones (77'Dier), Maguire, Shaw; Henderson (81'Phillips), Rice, Bellingham (77'Mount); Foden (65’Grealish), Kane, Saka (65’Rashford).

Senegal (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (85'Ballo-Touré); Ciss (46’Gueye) , N. Mendy; Ndiaye (46’Dieng), Diatta (46’P.Sarr), Sarr; Dia (72’Diedhiou).

GOL: 38’ Henderson, 48’ Kane, 57’ Saka

ASSIST: Bellingham, Foden, Foden

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

La cronaca in 6 momenti chiave

23’- OCCASIONE SENEGAL! Cross di DIATTA dalla destra, girata di DIA che viene chiusa da STONES anche con un braccio. Poi SARR anticipa PICKFORD nell'area piccola ma calcia sopra la traversa.

31’- DIA! Ottima azione di SARR che serve DIA in area di rigore, girata immediata con il mancino e riflesso a mano aperta di PICKFORD.

38’- HENDERSON! PRIMA AZIONE E GOL PER L'INGHILTERRA! Attacco alla profondità di BELLINGHAM sulla sinistra, palla al centro per l'inserimento di HENDERSON che gira di prima intenzione e batte MENDY. 1-0

41’- VICINA AL RADDOPPIO L'INGHILTERRA! SAKA si prende il fondo sulla destra, assist al centro per KANE che gira in maniera imprecisa e mette alto.

48’- KANE! A tempo scaduto fa 2-0! Contropiede in campo aperto, FODEN serve dalla sinistra per KANE che davanti a MENDY non può sbagliare.

57’- SAKA! TRIS INGLESE! FODEN vola sulla sinistra e vede il taglio di SAKA a centro area. Colpo sotto e MENDY superato. 3-0

Il Momento social

Il Migliore

Phil FODEN: l'Inghilterra ha un tasso qualitativo enorme in rosa e lui forse ne è l'esempio lampante. Una visione di gioco fuori dal comune e due assist che spianano la strada alla comoda serata dei suoi.

Il Peggiore

Abdou DIALLO: impreciso e sovrastato dalla velocità degli avversari, su tutti Saka. Tante palle perse in uscita e poca attenzione in marcatura.

Kane: "Pelé d'ispirazione per tutti: i suoi consigli mi hanno cambiato"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58