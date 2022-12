et voila, campioni del mondo ai quarti di finale. Troppo forte la formazione di Didier Deschamps per una Polonia che comunque se la gioca al massimo: 3-1 con la rete dell'attaccante del Milan e la doppietta della stella del Psg, prima del rigore finale di Lewandowski. Partita sbloccata al 44' da Giroud proprio su assist di Mbappé: rete pesante, dopo una clamorosa occasione per la punta rossonera ma anche una tripla chance pazzesca per la Polonia. Nella ripresa, la Francia amministra e colpisce con Mbappé: prima in ripartenza, poi con un destro sotto l'incrocio. All'ultimo secondo, Lewandowski segna su rugore (dopo averlo sbagliato la prima volta). Una tra Inghiltera e Senegal sarà l'avversaria della Francia. Giroud fa la storia diventando il miglior marcatore nella storia della Francia , Mbappé fa il.. Mbappé:, campioni del mondo ai quarti di finale. Troppo forte la formazione di Didier Deschamps per una Polonia che comunque se la gioca al massimo: 3-1 con la rete dell'attaccante del Milan e la doppietta della stella del Psg, prima del rigore finale di Lewandowski. Partita sbloccata al 44' da Giroud proprio su assist di Mbappé: rete pesante, dopo una clamorosa occasione per la punta rossonera ma anche una tripla chance pazzesca per la Polonia. Nella ripresa, la Francia amministra e colpisce con Mbappé: prima in ripartenza, poi con un destro sotto l'incrocio. All'ultimo secondo, Lewandowski segna su rugore (dopo averlo sbagliato la prima volta). Una tra Inghiltera e Senegal sarà l'avversaria della Francia.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il tabellino

FRANCIA-POLONIA 3-1 (primo tempo 1-0)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundè (90' Disasi), Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni (66' Fofana), Rabiot; Dembele (76' Coman), Giroud (76' Thuram), Mbappe. Ct: Deschamps

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior (86' Bednarek), Cash; Szymanski (64' Milik), Krychowiak (71' Zalewski); Frankowski (86' Grosicki), Zielinski, Kaminski (71' Bielik); Lewandowski. Ct Michniewicz

Gol: 44' Giroud (F), 75' Mbappé (F), 90' Mbappé (F), 90' rig. Lewandowski (P)

Ammoniti: Tchouameni (F), Cash (P)

L'esultanza di Olivier Giroud. Foto di Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

29' OCCASIONE CLAMOROSA PER GIROUD - Palla pessima persa da Frankowski, Dembele viene servito da Griezmann e mette un pallone per l'attaccante del Milan: conclusione in allungo dall'area piccola a porta vuota, largo! Arriva leggermente in ritardo.

36' OCCASIONE PER MBAPPE - Manda al tappeto Cash con una finta incredibile, poi calcia di sinistro da posizione defilata: Szczesny manda in angolo.

38' TRIPLA OCCASIONE PER LA POLONIA - Bereszynski va via sulla sinistra, pallone a rimorchio per Zielinski: conclusione a botta sicura e parata di Lloris, poi ci prova ancora il centrocampista del Napoli respinto, terza conclusione di Kaminski e Varane salva.

44' GOL DI GIROUD - Si riscatta dopo la rete fallita a porta vuota! Palla di Mbappé splendida per l'attaccante del Milan, tenuto in gioco da Kiwior: sinistro vincente.

75' GOL DI MBAPPE - Contropiede partito da una spazzata di Griezmann e un super controllo di Giroud: apertura per Dembele che cambia gioco per il giocatore del Psg, controllo e destro sotto la traversa.

90' GOL DI MBAPPE - Doppietta della stella del Psg! Pazzesco gol: destro a giro sul secondo palo e pallone sotto l'incrocio.

90'+9 GOL DI LEWANDOWSKI - Rigore fallito e poi ripetuto, fallo di mano di Upamecano.

Il momento social

Il migliore

Kylian MBAPPE - Un assist e due gol bellissimi. Tutto qua? Macché. Ogni volta che parte, fa paura. Devastante, fortissimo, un fenomeno.

Il peggiore

Jakub KIWIOR - Tiene in gioco Giroud in occasione del gol del vantaggio ed è spesso in difficoltà. Contro un attacco così...

Le pagelle

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58