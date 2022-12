Secondo quello che scrive il quotidiano spagnolo "Marca", la Commissione disciplinare della Fifa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti di Argentina e Olanda dopo avere analizzato i filmati della rissa in campo nel finale della sfida valida per gli ottavi del Mondiale in Qatar . Il procedimento contro la Federcalcio albiceleste riguarda le possibili violazioni degli articoli 12 ("") e 16 ("") del Codice disciplinare, quello contro la Federazione olandese per possibile violazione dell'articolo 12 del Codice disciplinare della Fifa.