"Siamo preparati per questa sfida. Con l’Arabia Saudita abbiamo perso per dettagli, per errori nostri. Ma ora la nostra testa è al Messico. Certo che eravamo tristi dopo la sconfitta. Ma in un Mondiale è così, non c’è tempo per guardare indietro. Dobbiamo solo pensare a vincere per questa maglia. Domani si vedrà un’Argentina forte, come deve essere". E magari "Diego è stata una persona molto importante, per noi argentini e per tutto il mondo. Lo ricordiamo bene. E domani vogliamo regalargli un sorriso vincendo". Lautaro Martinez apre la conferenza dell’Argentina , prima della sfida con il Messico . E magari una spinta la darà anche Diego Maradona , di cui proprio oggi ricorre il secondo anniversario dalla morte. Presenza costante nei pensieri e delle domande dei tanti giornalisti argentini presenti.

"C’è ansia mista ad entusiasmo, tante cose nella testa, ma quando l’arbitro ha fischiato, tutto è sparito. Non abbiamo perso per questo. Ora pensiamo positivo. Vogliamo solo vincere per questa maglia. Domani in campo dovremo mantenere la calma, il Messico gioca molto con la palla, noi dovremo sfruttare le nostre occasioni". E ancora, sul k.o. all’esordio: "È stato un colpo duro, ovvio. Non pensavamo di vivere questa situazione. Però siamo un gruppo forte, unito. Sappiamo cosa vogliamo anche nelle avversità, lo abbiamo già dimostrato in passato. Vinciamo, non c’è tempo di guardare indietro. Domani dobbiamo farlo, è una partita importante per il nostro futuro. È una finale, tutto quello che abbiamo dentro dobbiamo tirarlo fuori. Una catastrofe se perdiamo? Non sentiamo la pressione, in noi c’è molta felicità, molto divertimento sia in partita sia in allenamento. Abbiamo fiducia nel nostro lavoro".

Poi un passaggio sul suo gol annullato

"Se il Var era attivo, non posso credere che ci sia stato un errore così. Ma c’è chi se ne occuperà".

Sul Kun Aguero, che nei giorni scorsi aveva polemizzato intorno a Lautaro

"Non so cosa abbia detto. Ma è una sua opinione. Sicuramente l’Arabia Saudita ha fatto molto pressing nella nostra metà campo e a centrocampo. A volte abbiamo avuto fretta nel giocare palla in profondità. Ma se avessimo superato la loro linea, avremmo avuto molte possibilità di uno contro uno con il portiere".

