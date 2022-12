Didier Deschamps che si è così espresso: "Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Cercheremo il titolo domenica, è meraviglioso". Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar, è terminata sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Theo Hernandez e di Kolo Mouani. Con questo risultato la Francia bissa la finale di Russia 2018 e andrà a sfidare l'Argentina nell'ultimo atto di domenica. Il Marocco invece dovrà accontentarsi della 'finalina' con la Croazia. Al termine della partita ai microfoni della Rai è intevenuto il ct. franceseche si è così espresso: "".

Theo Hernandez

"Una serata incredibile, sapevamo che era una partita difficile, il Marocco è una squadra incredibile. Ma abbiamo vinto e ora dobbiamo pensare alla finale. Abbiamo fatto un mese incredibile e lavorato tanto per arrivare a questo, ora dobbiamo recuperare per essere al 100% domenica. Messi fa paura? No, ma sappiamo che l'Argentina è una squadra incredibile e dovremo essere al meglio".

Walid Regragui

"Abbiamo fatto il massimo, che è la cosa più importante. Abbiamo avuto degli infortunati, ma chi ha giocato ha fatto il massimo e siamo rientrati in partita subito nel primo tempo. Nella ripresa è andata meglio, cercando di segnare il gol del pareggio”.

