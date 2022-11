Spagna-Germania, match valido per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali, è , match valido per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti messe a segno da Morata e Fullkrug. Gara arbitrata dall'olandese Danny Makkelie. Con questo risultato, la Germania resta in corsa per la qualificazione agli ottavi: decisiva la sfida contro il Costa Rica. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELLA SPAGNA

Unai SIMON 6 - Alterna belle parate ad errori grossolani sui rinvii, nel complesso prova sufficiente.

RODRI 6 - Sorveglia bene Müller, ha più difficoltà con Fülkrug ma disputa una gara accorta e con poche sbavature

Aymeric LAPORTE 6 - Prova di grande attenzione difensiva insieme al compagno di reparto, dietro la Spagna è solida.

Jordi ALBA 7 - Nonostante sia uno dei più "vecchi” della Spagna, continua a tirare la proverbiale carretta. Assist telecomandato per Morata. (Alejandro BALDE 5.5 - Appena entrato fa rimpiangere subito Jordi Alba, distratto in occasione del gol del pareggio)

Daniel CARVAJAL 5.5 - Fa tremare mezzo stadio quando concede un calcio d'angolo alla Germania al 92' per un retropassaggio sbagliato, per il resto ordinaria amministrazione sulla fascia

GAVI 5.5 - Meno spumeggiante rispetto alla partita contro il Costa Rica, fatica e non poco contro un centrocampo più muscolare (dal 66' Nico WILLIAMS 5.5 - Qualche accelerata e nulla più, con la Germania stanca poteva sfruttare meglio il tempo concessogli da Luis Enrique)

Sergio BUSQUETS 6.5 - Il faro della Spagna in mezzo al campo, frangiflutti e architetto al contempo. Passano gli anni ma lui è sempre lì, lì nel mezzo.

PEDRI 6.5 - Dà continuamente ampiezza alla manovra spagnola e tocca il pallone con una grazia rara da reperire. Un piacere vederlo in campo per la leggerezza del suo calcio.

Ferran TORRES 5.5 - Serata complessa, prova a sfondare sulla destra ma Raum non si fa mai sorprendere (dal 53’ Alvaro MORATA 7 - Un gol da centravanti vero, che sente la porta e sa dove colpire. Il vero nueve di questa Spagna e l'arma segreta di Luis Enrique dalla panchina.)

Marco ASENSIO 5.5 - Anche lui poco brillante in attacco, si divora un gol sparando alto il pallone. Buon per lui che c'era fuorigioco (dal 66' KOKE 5.5 - Praticamente non si vede mai, fa quasi rimpiangere Asensio)

Dani OLMO 6 - Pronti via e subito centra la traversa che impaurisce la Germania, ma è l’unico vero tiro pericoloso della sua partita

All.Luis ENRIQUE 6.5 - Conferma la squadra dal centrocampo in su ma ha bisogno di Morata per segnare, la Spagna comunque è plasmata a sua immagine e somiglianza e si vede. Le Furie Rosse faranno divertire.

LE PAGELLE DELLA GERMANIA

Manuel NEUER 7 - Decisiva la sua parata nel tiro che colpisce la traversa, incolpevole sul gol di Morata.

Niklas SÜLE 5.5 - Si fa sorprendere da Morata in occasione del gol, resta lì a veder passare lo spagnolo che segna.

Antonio RÜDIGER 6.5 - Dopo le critiche contro il Giapponi, arriva una prestazione difensiva convincente. Per centimetri vede annullarsi il gol del potenziale 1-0

Thilo KEHRER 5 - In difficoltà per tutta la partita, fatica a contenere Jordi Alba e Dani Olmo e i compiti difensivi gli precludono la spinta. Il gol di Morata nasce dalla sua fascia di competenza (dal 70’ Lukas KLOSTERMANN s.v. )

David RAUM 6.5 - Bravo e attento nel sorvegliare Ferran Torres sulla fascia di competenza (dall’87’ Nico SCHLOTTERBECK 6 - Entra bene in campo, subito decisivo in chiusura su Morata nuovamente involato verso la porta)

Joshua KIMMICH 6.5 - Gioca con una calma quasi disarmante nonostante il pressing spagnolo asfissiante. Solita direzione d’orchestra pulita e assist mancato per il gol annullato a Rudiger.

İlkay GÜNDOGAN 5.5 - Era stato uno dei migliori in campo nella sconfitta contro il Giappone ma stasera non si accende mai (dal 70’ Leroy SANÈ 6 - Non è al 100% e si vede, ma al 95’ ha la palla della vittoria. Segnali positivi per Flick che ha tremendamente bisogno di lui)

Leon GORETKA 6.5 - Fatica a tenere a bada i centrocampisti spagnoli ad inizio partita, ma si fa rispettare con le buone o con le cattive facendo valere l’esperienza. Sempre dura affrontarlo.

Jamal MUSIALA 6.5 - La frizzantezza e il talento dei tedeschi, Busquets deve usare più volte le maniere forti per bloccarne l’estro. Sui il tocchettino che sprigiona la potenza di Fullkrug.

Serge GNABRY 5.5 - Non brillantissimo in attacco, trova una retroguardia spagnola pronta a sorvegliarlo a vista (dall’85’ Jonas HOFMANN s.v.)

Thomas MÜLLER 5 - Là davanti è solo come l’anima di Sordello da Goito nel purgatorio. Un po’ incupito e non a suo agio nonostante abbia ricoperto quel ruolo più volte in carriera. Ma il tempo è tiranno, anche per i campioni come lui (dal 70’ Niclas FÜLLKRUG 7 - Entra e centra subito il gol del pareggio con un destro potentissimo al primo pallone toccato. L’uomo della provvidenza per Flick, oltre che l’unico centravanti)

All. Hansi FLICK 6.5 - Alla continua ricerca del numero 9 di questo attacco, parte con Müller che però è spento. Azzecca la carta Fullkrug che gli tornerà utile anche contro il Costa Rica.

