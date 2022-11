Germania: anche in caso di ko con la Spagna non sarebbe stata matematicamente eliminata. I Campioni del mondo del 2014 sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi anche, e soprattutto, dopo il pareggio contro gli iberici. Non c'è stato un dominio assoluto della squadra di Luis Enrique, con la Germania che ha risposto colpo su colpo. Nel primo tempo traversa di Olmo e gol annullato a Rüdiger. Nella ripresa segna Morata il gol del vantaggio, ma ci pensa Füllkrug a trovare il meritato pareggio per i tedeschi. Germania che, per passare il turno, dovrà battere ora la Costa Rica e sperare che il Giappone non faccia punti contro la Spagna. La vittoria della Costa Rica sul Giappone aveva già tranquillizzato la: anche in caso di ko con lanon sarebbe stata matematicamente eliminata. I Campioni del mondo del 2014 sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi anche, e soprattutto, dopo il pareggio contro gli iberici. Non c'è stato un dominio assoluto della squadra di Luis Enrique, con la Germania che ha risposto colpo su colpo. Nel primo tempo traversa die gol annullato a. Nella ripresa segnail gol del vantaggio, ma ci pensaa trovare il meritato pareggio per i tedeschi. Germania che, per passare il turno, dovrà battere ora la Costa Rica e sperare che il Giappone non faccia punti contro la Spagna.

Tabellino

Spagna-Germania 1-1 (0-0 primo tempo)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Rodri Hernández, Laporte, Alba (82' Baldé); Gavi (66' Nico Williams), Busquets, Pedri; Ferrán Torres (54' Morata), Asensio (66' Koke), Olmo. Ct: Luis Enrique

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kehrer (70' Klosterman), Süle, Rüdiger, Raum (87' Schlotterbeck); Gündogan (70' L.Sané), Kimmich, Goretzka; Gnabry (85' Hofmann), T.Müller (70' Füllkrug), Musiala. Ct: Hans-Dieter Flick

Marcatori: 62' Morata (S); 83' Füllkrug (G)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Ammoniti: 37' Kehrer, 44' Busquets, 58' Goretzka, 60' Kimmich

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti

Minuto 7': TRAVERSA OLMO - Buono scambio della Spagna: va al tiro Dani Olmo dal limite, ma Neuer è decisivo nel deviare sulla traversa la sua conclusione.

Dani Olmo alla conclusione di Spagna-Germania - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Minuto 56': CHANCHE PER KIMMICH - Piattone destro di Kimmich dal dischetto del rigore, ma Unai Simón evita l'1-0 tedesco. Era stato, però, lo stesso portiere basco a sbagliare l'impostazione del basso.

Minuto 62': MORATA TROVA IL GOL - Spagna avanti con la rete dell'ex attaccante della Juventus che si inserisce perfettamente sull'assist di Jordi Alba e buca Neuer.

Morata esulta per il gol in Spagna-Germania - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Minuto 73': FÜLLKRUG CI PROVA - Gran palla di Musiala per Füllkrug che va alla conclusione, ma viene chiuso da Rodri.

Minuto 83': FÜLLKRUG PAREGGIA - Gran destro dell'attaccante del Werder Brema che buca Unai Simón con una conclusione di potenza dopo il controllo a seguire di Musiala.

Minuto 87': SCHLOTTERBECK SALVA LA GERMANIA - Bella palla in area per Morata che è pronto a battere a rete per la doppietta personale, ma Schlotterbeck compie un intervento miracoloso in tackle a salvare tutto.

Il momento social

La partita è cambiata quando sono entrati gli attaccanti "veri"...

Il migliore

Alvaro MORATA 7 - Un gol da centravanti vero, che sente la porta e sa dove colpire. Il vero nueve di questa Spagna.

Il peggiore

Thilo KEHRER 5 - In difficoltà per tutta la partita, fatica a contenere Jordi Alba e Dani Olmo e i compiti difensivi gli precludono la spinta. Il gol di Morata scaturisce dalla fascia di sua competenza

