Argentina ha perso Non c'è da crederci. L'ha perso contro l'Arabia Saudita al suo debutto al Mondiale. Un 2-1 pesantissimo che può anche compromettere il discorso qualificazione per la Nazionale di Messi e compagni. Una sconfitta che brucia anche per come è maturata, con l'Arabia Saudita di Hervé Renard e Al Dawsari che non ha rubato nulla. Anzi, è stata l'Argentina a deludere parecchio . E adesso? Parla Messi, il capitano. Lo spogliatoio è devastato, ma questa sconfitta deve servire per accendere qualcosa che ancora non si era acceso prima di questo Mondiale. Serve ritrovare gioco e confidenza per ripartire subito con una vittoria sul Messico.

Il gol segnato in fretta...

È un colpo durissimo, una sconfitta che fa male, ma dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi. Proveremo a battere il Messico. Il gol segnato in fretta ci ha fatto male, ci ha tratto in inganno. Sapevamo che poteva capitare di non giocare nel migliore dei modi nella prima partita. Non abbiamo ritrovato il gioco. E, con il passare dei minuti, mentre eravamo sotto, le cose si sono fatte sempre più difficili

La reazione della squadra

La squadra è devastata. È un colpo molto duro, non pensavamo di iniziare così. Pensavamo di partire bene, con tre punti, come dicevamo prima della partita. Ci avrebbe dato tranquillità. Ma questo gruppo si distingue per l'unità, per la sua solidità, è ora di essere più uniti che mai, di tornare alle origini e al nostro gioco

