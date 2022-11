Footballverse", questo il nome dell’ultima campagna di Nike Football, mette in scena incredibili giocatori, del passato e del presente, immaginando un universo in cui tutti si sfidano su un unico campo. Il mini-movie, della durata di quattro minuti e mezzo, presenta una dozzina di atleti Nike d'élite di varie epoche tra cui spiccano: Ronaldo il Fenomeno, A quattro giorni esatti dallo start del Mondiale in Qatar, Nike ha svelato lo spot per la Coppa del Mondo 2022 : un cortometraggio che abbina stelle del passato e campioni del presente e che tanti fan online e sui canali social si sono già affrettati a definire come un autentico capolavoro. "", questo il nome dell’ultima campagna di Nike Football, mette in scena incredibili giocatori, del passato e del presente, immaginando un universo in cui tutti si sfidano su un unico campo. Il mini-movie, della durata di quattro minuti e mezzo, presenta una dozzina di atleti Nike d'élite di varie epoche tra cui spiccano: Ronaldo il Fenomeno, Cristiano Ronaldo , Kylian Mbappé, Ronaldinho, Edgar Davids, Kevin De Bruyne, Virgil Van Diik ed Alex Morgan.

Come sarebbe la più grande formazione di Nike Football di tutti i tempi, passata, presente e futura? Come si affronterebbero le leggende del calcio con le icone di oggi o gli atleti di domani? Ronaldinho contro Mbappe? O Ronaldo del 1998 contro Ronaldo del 2002? L'intramontabile dibattito su chi sia il migliore potrebbe essere risolto per un attimo nell'ultimo spot di Nike "Footballverse”.

Un filmato in cui il celebre brand americano esprime la convinzione che il futuro dello sport abbia un potenziale infinito e incoraggia una nuova generazione di calciatori a dimostrarlo.

