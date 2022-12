Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Mondiali Giappone agli ottavi! 2-1 alla Spagna, che chiude seconda 4 ORE FA

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Le pagelle del Giappone

Shuichi GONDA 6 - Prende incolpevolmente gol da Morata, poi non viene più impensierito. Fino ai secondi finali, in cui prima è salvato da Yoshida, quindi ipnotizza Dani Olmo.

Ko ITAKURA 6 - Ha sulla coscienza la mancata marcatura di Morata, che non lo perdona. Primo tempo sofferto, con tanto di ammonizione, ma nella ripresa è un guerriero.

Maya YOSHIDA 7 - Leader vero. Guida la difesa anche nella tempesta dei primi 45 minuti, mantiene costantemente un buon livello e nel finale si esalta, anticipando Ferran Torres a porta vuota.

Shogo TANIGUCHI 6,5 - Un altro samurai, un altro capace di non abbattersi nelle difficoltà. L'ammonizione del primo tempo non lo frena.

Junya ITO 6 - Corre per quattro, contrasta, aiuta costantemente la squadra. Sia quando gioca a tutta fascia a destra, sia quando trasloca sulla corsia opposta.

Ao TANAKA 7 - In apnea per tutto il primo tempo, ma non molla mai: il gol del sorpasso premia una prestazione di pura battaglia (dall'87' Wataru ENDO s.v.)

Hidemasa MORITA 6,5 - A differenza di Tanaka non segna, ma nella ripresa è anche lui importantissimo nel negare alla Spagna facili linee di passaggio.

Yuto NAGATOMO 5,5 - In discreto affanno sia difensivamente che offensivamente. Anche se non soltanto per colpa sua (dal 46' Kaoru MITOMA 7 - Ok, - In discreto affanno sia difensivamente che offensivamente. Anche se non soltanto per colpa sua (- Ok, quel pallone forse è dentro e forse è fuori . Però lui ha il merito di provarci. E alla fine ne esce un assist d'oro)

Takefusa KUBO 5 - Offre un paio di spunti, ma non riesce a fare la differenza per il Giappone. Anche perché, per un tempo, la palla ce l'ha sempre la Spagna (dal 46' Ritsu DOAN 7,5 - In poche parole: cambia la partita. Completamente. Suo il recupero e il gol del pari, sua l'iniziativa che porta al 2-1. Fondamentale come lo era stato contro la Germania)

Daizen MAEDA 5,5 - Generoso nel pressing, ma nonostante gli sforzi non riesce a impensierire la difesa spagnola (dal 62' Takuma ASANO 5,5 - Gioca per la squadra, ma non gestisce granché bene i palloni che gli arrivano e spreca il gol del possibile tris)

Daichi KAMADA 6 - In apnea per un tempo intero, meglio nella prima parte del secondo, in concomitanza con il clamoroso risveglio del Giappone (dal 69' Takehiro TOMIYASU 6 - Entra per porre un altro mattoncino al muro difensivo giapponese: missione compiuta)

Ct. Hajime MORIYASU 7,5 - L'elogio della pazienza. Non perde la calma neppure quando la Spagna pare poter dilagare e azzecca in pieno i cambi, portando il Giappone a una qualificazione inaspettata.

Festa Giappone dopo il gol di Doan contro la Spagna, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Spagna

Unai SIMON 4,5 - Già nel primo tempo rischia la frittata col pallone tra i piedi. E nella ripresa esagera: grave, gravissimo l'errore sul sinistro da fuori di Doan.

Cesar AZPILICUETA 6,5 - Intelligenza calcistica, piede delicato, porge sulla testa di Morata il pallone del vantaggio. Poi esce all'intervallo (dal 46' Dani CARVAJAL 5,5 - In ritardo sulla palla che porta al 2-1 di Tanaka. Rimedia in seguito chiudendo da ultimo uomo su Ito)

RODRI 5,5 - Dormicchia per un tempo intero, dedicandosi più alla costruzione che alla difesa vera e propria. Poi, quando il gioco si fa duro, balla.

Pau TORRES 5,5 - Vedi Rodri. Sembra poter vivere una serata di pura tranquillità, ma Doan e compagni lo risvegliano brutalmente dal torpore.

Alejandro BALDE 5 - Ha buon gioco per un tempo, ma dopo l'intervallo la storia cambia completamente: perde sanguinosamente la palla che porta al pari ed esce col mal di testa (dal 68' Jordi ALBA s.v.)

GAVI 5,5 - Sempre elegante nel palleggio. Nel primo tempo può bastare, nel secondo proprio no (dal 68' Ansu FATI 5,5 - Prova un paio di spunti, ma senza grossi esiti)

Sergio BUSQUETS 5,5 - Brutto un pallone perso nel primo tempo nei pressi della propria area. Gioca orizzontalmente con la Spagna in vantaggio e pure quando il vantaggio è del Giappone.

PEDRI 5,5 - Perde gradualmente consistenza, mancando in lucidità ed inventiva. Si sono visti Pedri migliori.

Nico WILLIAMS 6 - Tenta qualche iniziativa personale nel contesto dell'estenuante palleggio spagnolo. Luis Enrique forse lo leva un po' troppo presto (dal 57' Ferran TORRES 6 - Bellissimo l'assist per Dani Olmo, che spreca in maniera banale)

Alvaro MORATA 6,5 - Il suo lo fa, portando in vantaggio la Spagna con un guizzo da vero centravanti. Cerca anche il raddoppio, senza trovarlo (dal 57' Marco ASENSIO 5,5 - Se non altro fa partire un tiro: è già qualcosa)

Dani OLMO 5 - Non finalizza i dribbling che tenta. E agli sgoccioli della partita si divora il pallone del possibile pareggio, calciando tra le mani di Gonda.

Ct. Luis ENRIQUE 4,5 - Ok, il palleggio. Ok, il possesso. Ma se non trovi un modo per arrivare in porta, e i tuoi avversari appena possono ti fanno la festa, la sconfitta è più che meritata.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37