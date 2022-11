Niente matematica. Chi sperava di vedere già stasera l'Inghilterra agli ottavi di finale sarà rimasto deluso. In tutti i sensi. Perché la nazionale di Southgate compie più di un passo indietro dopo la grandinata dell'esordio contro l'Iran, facendosi fermare sullo 0-0 dagli Stati Uniti e offrendo una prestazione più che mai deludente. Meglio gli americani, più compatti e brillanti praticamente lungo tutto il corso del match, specialmente in mezzo al campo. E non è un caso che la palla gol più nitida di tutte capiti sui piedi di Pulisic: traversa. Kane sfiora il colpaccio in pieno recupero, ma non sarebbe stato l'esito più corretto. L'Inghilterra sale dunque a quota 4 punti, mantenendo intatte le proprie possibilità di approdare alla prossima fase, mentre gli Stati Uniti conquistano il secondo pareggio in due giornate. Ma al secondo posto c'è ora l'Iran, vincente in mattinata sul Galles . Gli ultimi 90 minuti del gruppo B saranno decisivi e di fuoco. Preparate i popcorn.