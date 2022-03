Mondiali in Qatar e abbiamo 27 delle 32 qualificate per l'edizione in programma dal 21 novembre al 21 dicembre 2022. Con Perù e la vincente di Emirati Arabi-Australia, e quello che vedrà sfidarsi la Nuova Zelanda e la quarta classificata del girone Concacaf. Purtroppo, invece, non ci sarà l'Italia che sarà assente Mancano meno di 8 mesi aie abbiamo 27 delle 32 qualificate per l'edizione in programma dal 21 novembre al 21 dicembre 2022. Con l'ultima finestra dedicata alle Nazionali , infatti, si sono aggiunte anche Portogallo, Polonia, Ghana, Senegal, Camerun, Marocco e Tunisia. Ci sono ancora 5 posti a disposizione: verranno stabiliti dai playoff europei, dal girone CONCAF che deve ancora concludersi e da due spareggi: quello intercontinentale che vedrà coinvolto ile la vincente di, e quello che vedrà sfidarsi lae la quarta classificata del girone Concacaf. Purtroppo, invece, non ci sarà l'che sarà assente per la seconda volta consecutiva in un Mondiale. Andiamo a vedere nello specifico la situazione e chi manca all'appello.

Tutte le Nazionali qualificate a Qatar 2022

Ad

Nazionale* Edizioni disputate** QATAR 0 GERMANIA 19 DANIMARCA 5 BRASILE 21 FRANCIA 15 BELGIO 13 CROAZIA 5 SPAGNA 15 SERBIA 12 INGHILTERRA 15 SVIZZERA 11 OLANDA 10 ARGENTINA 17 IRAN 5 COREA DEL SUD 10 GIAPPONE 6 ARABIA SAUDITA 5 ECUADOR 3 URUGUAY 13 CANADA 1 GHANA 3 SENEGAL 2 PORTOGALLO 7 POLONIA 8 TUNISIA 5 MAROCCO 5 CAMERUN 7

Qualificazioni Mondiali Europa Italia senza Chiesa, Mancini come lo sostituisci? 11/01/2022 A 14:07

*elenco aggiornato in ordine cronologico di qualificazione

**aggiornato ai Mondiali di Russia 2018

I posti ancora a disposizione: tutti gli spareggi

Europa: un posto ancora a disposizione

3 posti a disposizione sono stati assegnati attraverso i playoff: le seconde classificate si sono sfidate in un tabellone di semifinali e finali in gara secca. L'Italia, incredibilmente estromessa dalla Macedonia del Nord, non ha raggiunto nemmeno la finalissima playoff contro il Portogallo che ha regolato l'XI di Milevski con Galles a giugno si giocherà l'accesso contro la vincente del match Scozia/Ucraina mentre la Polonia di Lewandowski ha eliminato la Svezia di Ibrahimovic. Le prime 10 qualificate dal continente europeo sono state le Nazionali che hanno vinto i rispettivi giorni di qualificazione. Gli ulterioria disposizione sono stati assegnati attraverso i playoff: le seconde classificate si sono sfidate in un tabellone di semifinali e finali in gara secca. L', incredibilmente estromessa dalla Macedonia del Nord, non ha raggiunto nemmeno la finalissima playoff contro ilche ha regolato l'XI di Milevski con una doppietta di Bruno Fernandes , ila giugno si giocherà l'accesso contro la vincente del match Scozia/Ucraina mentre ladi Lewandowski ha eliminato la Svezia di Ibrahimovic.

-Scozia-Ucraina rinviata a giugno - da definire data e orario

Finale: GALLES - Vincente Scozia-Ucraina

Sudamerica: Perù al playoff intercontinentale

In Sudamerica le qualificazioni si disputano sempre con il girone all'italiana. Le prime 4 vanno ai Mondiali, la quinta classificata ha ancora una chance con lo spareggio intercontinentale. Brasile Argentina, Ecuador e Uruguay hanno staccato il pass per il Qatar, mentre il Perù di Lapadula andrà allo spareggio contro la vincente dello spareggio asiatico.

Spareggio: PERÙ - Vincente Emirati Arabia Uniti-Australia - 13 o 14 giugno

Asia: 1 posto a disposizione

Si è chiusa la fase di qualificazione asiatica che ha portato Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita e Giappone alla fase finale del Mondiale. Resta solo lo spareggio tra le due terze classificate dei gironi. Sfida che vedrà opposte Emirati Arabi Uniti e Australia.

Spareggio: EMIRATI ARABI UNITI-AUSTRALIA - 7 giugno

Centro e Nord America: Canada già qualificato

Come per il Sudamerica, anche in Centro e Nordamerica c'è il girone all'italiana. In questo caso le prime tre qualificate staccano il pass per il Qatar, la quarta classificata andrà agli spareggi intercontinentali contro una Nazionale dell'Oceania. Canada già qualificato, poi ci si gioca tutto tra Stati Uniti, Messico e Costa Rica.

Nazionale Punti 1. Canada 28 2. Stati Uniti 25 3. Messico 25 4. Costa Rica 22 5. Panama 18 6. El Salvador 10 7. Giamaica 8 8. Honduras 4

Oceania: un posto per gli spareggi interncontinentali

La Nuova Zelanda ha vinto i playoff in Oceania dopo aver battuto in maniera secca le Isole Salomone in finale, con gli All White che hanno vinto 5-0. Ora la Nazionale di Danny Hay affronterà la 4a classificata del girone di qualificazione di Nord e Centro america.

Spareggio: NUOVA ZELANDA-Quarta Classifica CONCAF - 13 o 14 giugno

Spareggi intercontinentali: 2 posti a dispozione

Ricapitolando, ci saranno due spareggi intercontinentali che si disputeranno a giugno (13/14) a Doha per definire le ultime due qualificate. Da una parte la quinta classificata del girone sudamericano contro la vincente dello spareggio asiatico. Dall'altra la quarta classificata del girone di Centro e Nordamerica contro la vincente dei playoff dell'Oceania.

- Perù vs Emirati Arabi Uniti/Australia (13 o 14 giugno a Doha)

- 4a classificata Concacaf vs Nuova Zelanda (13 o 14 giugno a Doha)

Qualificazioni Mondiali Europa Bonucci scherza: "Playoff? Ho sentito CR7, sa che le prende" 26/12/2021 A 09:28