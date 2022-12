Ilè fuori dai Mondiali. Il ko contro il Marocco è decisivo per mandare a casae compagni. L'attaccante, attualmente svincolato, può dire definitivamente addio ai sogni di poter vincere anche un Mondiale in carriera in quanto, alla prossima edizione, avrà 41 anni. Non poteva che finire in lacrime per CR7 che lascia con una sola rete all'attivo, quella al Ghana nella gara inaugurale, che gli è valso comunque il record di aver segnato almeno un gol in 5 edizioni diverse del Mondiale . Cosa mai capitata a nessun giocatore della storia. Ma un record che sposta davvero poco... L'avventura di Ronaldo si è comunque chiusa in lacrime, scatenando non poche polemiche in casa per il suo mancato utilizzo da parte di Fernando Santos