Disfatta. La Nazionale diè stata sconfitta per 1-0 dal Marocco che ha fatto la storia. Mai una squadra africana era arrivata fino in semifinale ... Ma, per Cristiano Ronaldo e compagni, resta la pesantissima delusione per essere usciti così presto dal torneo. Il Portogallo non era la “grande favorita” per la conquista del Mondiale, ma è una sconfitta che lascerà non pochi strascichi per come è maturata. Il Portogallo ha qualcosa da recriminare? Assolutamente no, il Marocco è passato con merito. Non mancano le polemiche contro il ct, lo stesso eroe che regalò l'Europeo nel 2016. Questa volta, però, ha deciso di giocarsi i 90 minuti contro i Leoni dell'Atlante senza. Non una novità in questo Mondiale, visto che già contro la Svizzera - agli ottavi di finale - il capitano dei lusitani e il terzino destro erano rimasti in panchina a guardare i compagni di squadra vincere 6-1