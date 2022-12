Mondiali 2022 - Olanda-Argentina, una Classica del calcio: le 4 sfide che hanno fatto la storia

MONDIALI 2022 - Il quarto di finale che andrà in scena venerdì 9 dicembre alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen è senza dubbio il più ricco di storia e tradizione: gli Orange di Van Gaal e la Seleccion trascinata da Messi si affrontano per la sesta volta in una fase finale di un Campionato del mondo, tra voglie di rivincita e precedenti che hanno segnato un'epoca.