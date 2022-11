Neymar. Ricordate il Mondiale 2014? Ai quarti di finale il brutto infortunio ai quarti contro la Colombia, per il fallo di Zuniga, a bloccare l'allora giocatore del Barça che era lanciatissimo con 4 gol realizzati nella fase a gironi e il rigore decisivo agli ottavi contro il Cile. Nel 2018, due gol fino ai quarti contro il Belgio in cui la Seleçao venne eliminata da De Bruyne e compagni. Un'edizione però di alti e bassi per Neymar che arrivava da una stagione piena di stop a livello fisico. Ora, al debutto al Mondiale 2022, un nuovo infortunio per il secondo miglior marcatore della Nazionale brasiliana (è a -2 da Pelé). Sì perché durante la sfida contro la Serbia, caviglia destra dopo uno scontro di gioco con Milenkovic. Rischia di esserci una maledizione mondiale per. Ricordate il Mondiale 2014? Ai quarti di finale il brutto infortunio ai quarti contro la Colombia, per il fallo di, a bloccare l'allora giocatore del Barça che era lanciatissimo con 4 gol realizzati nella fase a gironi e il rigore decisivo agli ottavi contro il Cile. Nel 2018, due gol fino ai quarti contro il Belgio in cui lavenne eliminata da De Bruyne e compagni. Un'edizione però di alti e bassi per Neymar che arrivava da una stagione piena di stop a livello fisico. Ora, al debutto al Mondiale 2022, un nuovo infortunio per il secondo miglior marcatore della Nazionale brasiliana (è a -2 da Pelé). Sì perché durante la sfida contro la vinta dal Brasile 2-0 , Neymar è stato sostituito dopo un brutto intervento subito alladopo uno scontro di gioco con

Movimento della caviglia irregolare che ha avuto una bella rotazione. Neymar, a partita finita, è rientrato negli spogliatoi senza scarpe proprio perché la caviglia si era subito gonfiata. C'è da capire ora l'entità dell'infortunio perché, in caso di rottura dei legamenti, potrebbe essere già finito il suo Mondiale. Il Brasile prega perché sia "solo” una brutta botta e rivederlo in campo per la fase ad eliminazione diretta. Dalle prime interviste, il medico della Nazionale brasiliana ha semplicemente parlato di "distorsione alla caviglia".

