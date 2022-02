Carlos Queiroz. La conferenza di presentazione alla prima delle due semifinali, Camerun-Egitto, si è regolarmente tenuta, a differenza di quella antecedente alla partita col Marocco, fatto che ha causato alla federazione calcistica del Cairo Non è con la guerra - ha detto Queiroz - che si fanno felici le persone. Esse combattono per qualche minuto di spensieratezza, per un sorriso, per il cibo, per migliorare la propria condizione sociale. Il calcio dev'essere una festa, oggi più che mai, al di là di ogni rivalità o sentimento agonistico. La guerra da vincere, semmai, dovrebbe essere proteggere le persone che muoiono alle porte degli stadi, o che muore di fame. Nel continente africano così come altrove". Questa volta ha parlato,. La conferenza di presentazione alla prima delle due semifinali,, si è regolarmente tenuta, a differenza di quella antecedente alla partita col Marocco, fatto che ha causato alla federazione calcistica del Cairo una multa di 50mila dollari americani comminati dalla Caf. E, schietto e verace come lo si è imparato a conoscere, il commissario tecnico dei Faraoni non le ha mandate a dire, anche a campionissimi come Samuel Eto'o, educatamente 'bacchettato' per aver esortato i giocatori camerunensi ad approcciarsi al penultimo atto di Yaoundé come una vera e propria guerra da vincere per far felici il proprio popolo: "".

Abbiamo assenze per squalifiche e infortuni, ma anche contro il Marocco abbiamo dimostrato di quante risorse è fornita questa squadra. Salah? E' il nostro campione ma, credetemi, la forza e la solidità di questo gruppo non dipende solamente da lui". Un riferimento chiaro e netto ai fatti di Olembé, che hanno portato a 8 decessi nella calca creatasi a margine dell'ottavo di finale tra Camerun e Comore. Queiroz ha dispensato, ovviamente, anche considerazioni tecnico tattiche: "".

Toni Conceição: "Non sarà solo Aboubakar vs Salah"

Karl Toko Ekambi e Vincent Aboubakar sono i nostri due fari d'attacco, uomini simbolo del nostro calcio, ma il Camerun è arrivato in semifinale grazie al gioco di squadra, ai cross di Collins Faï, il preziosissimo lavoro a centrocampo di André-Frank Zambo Anguissa e Martin Hongla, le parate di Andre Onana. Ho la fortuna di guidarre un gruppo coeso e di qualità. Ce la metteremo tutta per regalare un'ulteriore gioia alla nostra gente". Il Camerun (squadra più prolifica del torneo con Ma nessuno ci crede. Due straordinari campioni che hanno preso per mano le rispettive nazionali e portate fino al penultimo atto. Nella fattispecie camerunense, il collega e amico connazionale di Queiroz ha aggiunto: "". Il Camerun (squadra più prolifica del torneo con 11 gol fatti in 5 partite ) ha grandi aspettative considerando che sono i padroni di casa e sono gli ultimi ad aver trionfato in ordine cronologico del lotto delle semifinaliste (nel 2017), mentre l'Egitto non vince una Coppa d'Africa dal 2010 (quella fu la terza volta consecutiva).

Orario, stadio e probabili formazioni

L'appuntamento è per questa sera (giovedì 3 febbraio con fischio d'inizio alle 20) allo Stade d'Olembé, dove si tornerà a giocare dopo i tragici fatti a margine di Camerun-Comore , sotto la direzione arbitrale del fischietto gambiano Bakary Gassama.

CAMERUN (4-4-2): A.Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Ngamaleu, Zambo Anguissa, Hongla, Gouet; Aboubakar, Toko Ekambi. Ct: Toni Conceição.

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Kamal, Hamdy, Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf; Salah, M.Mohamed, Marmoush. Ct: Carlos Queiroz.

Squalificati: Marwan Dawoud (Egitto, 2 giornate), Roger de Sá (vice ct Egitto, 2 giornate).

Diffidati: Ngadeu-Ngadjui (Camerun), Kamal (Egitto), M.Mohamed (Egitto), Ashraf (Egitto), Abdelmonem (Egitto).

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

