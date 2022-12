Di solito le formazioni le annuncio ai giocatori solo allo stadio, prima della partita - spiega il tecnico dei lusitani -. Ho sempre fatto così, ma questa volta ho parlato prima con Ronaldo. Lui è il capitano della squadra, è qualcuno che ha dato tanto al Portogallo e dovevo avere quel faccia a faccia con lui". Tocca a Fernando Santos fare chiarezza sul caso Ronaldo. Il commissario tecnico del Portogallo , alla vigilia del quarto di finale contro il Marocco ai Mondiali di Qatar 2022, smentisce con decisione le indiscrezioni dei media secondo cui CR7 avrebbe addirittura minacciato di lasciare la Nazionale . Come spiega Santos, il caso è scoppiato dopo che Ronaldo ha appreso di non essere titolare nel match degli ottavi contro la Svizzera: "- spiega il tecnico dei lusitani -.".

"Ronaldo non era soddisfatto, è normale"

"È successo il giorno prima della partita, dopo pranzo, nel mio ufficio. Non avevo mai parlato con Ronaldo prima da solo. Gli ho detto: 'Cristiano, non ti farò partire titolare, ma penso che sarai comunque molto importante nel corso della partita'. Era soddisfatto? chiaramente no, ha sempre giocato titolare ed è normale. Ma è stata una conversazione serena e rilassata".

"Attaccare Ronaldo è una moda"

"Non mi ha mai detto in nessun momento di voler lasciare la Nazionale. È ormai diventata una moda attaccare Ronaldo. Eppure lui era quello che tifava più di tutti in panchina, ha esultato per tutti i gol, lasciatelo in pace".

Fernando Santos: "Ronaldo all'Al Nassr? Deciderà lui, a me interessa..."

