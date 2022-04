Un fulmine a cielo sereno annunciato in diretta tv. Louis Van Gaal, 70enne ct della Nazionale Olandese, davanti alle telecamere della tv olandese RTL ha rivelato di stare lottando da tempo con una forma aggressiva di cancro alla prostata.

L’ex leggendario allenatore di Ajax, Bayern Monaco e Manchester United ha ammesso di essersi già sottoposto a 25 sedute di terapia e di non aver rivelato nulla alla squadra in quanto si è sottoposto alle cure durante le serate trascorse in ritiro con la Nazionale.

Ad

Amichevoli Polemica Van Gaal! Positivo al covid, ma comunque in panchina 30/03/2022 A 19:30

Non volevo destabilizzare i miei calciatori con questa notizia”, le parole di Van Gaal al programma tv ‘Humberto’. Nonostante questa aggressiva forma di cancro alla prostata, il ct Oranjie ha comunque assicurato di voler volare in Qatar a novembre con l'Olanda per prendere parte ai Mondiali.

Ajax, manita che vale la vetta: rivivi tutti i gol

Calcio Olanda, van Gaal nuovo ct: terza avventura sulla panchina orange 04/08/2021 A 12:45