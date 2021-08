Louis van Gaal è ufficialmente il nuovo ct dell'Olanda. Ancora lui. L'esperto allenatore, 70 anni il prossimo 8 agosto, guiderà gli Orange per la terza volta in carriera dopo le esperienze dal 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014. L'ex tecnico di Ajax, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United torna così sui suoi passi dopo che nel 2019 aveva annunciato il ritiro dal calcio per motivi familiari.

Via Frank de Boer

La Federazione olandese (KNVB) ha comunicato che van Gaal ha firmato un contratto fino al Mondiale 2022 in Qatar. Ufficializzato anche lo staff, composto dagli assistenti Danny Blind e Henk Fraser e dall'allenatore dei portieri, Frans Hoek. Il tecnico che nel Mondiale 2014 guidò gli Oranje al terzo posto (sconfitta ai rigori nella semifinale contro l'Argentina e vittoria 3-0 contro il Brasile padrone di casa nella "finalina") sostituisce Frank de Boer , messo inevitabilmente alla porta dopo il deludente cammino ad Euro 2020, terminato con l'eliminazione agli ottavi contro la Repubblica Ceca

L'ex allenatore dell'Inter era stato oltretutto criticato dal fratello gemello Ronald e dagli stessi tifosi che avevano addirittura affittato un aereo per esporre degli striscioni di protesta sopra il centro sportivo. Ora è tempo del van Gaal atto terzo. Con buona pace della moglie, indicata nel 2019 come "motivo" dell'addio al calcio. Il richiamo della panchina è stato troppo forte.

