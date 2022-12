Dusan Vlahovic al termine del match, Gazzetta dello Sport spiega di voler pensare unicamente alle cose di campo. La rabbia, espressa con la polemica esultanza con mano sugli attributi e dito davanti alla bocca a silenziare le critiche, piovute nelle ultime settimane, e la gioia per il primo gol in un Mondiale è uno stato d’animo durato troppo poco.al termine del match, da dentro/fuori con la Svizzera perso 3-2 e costato alla sua Serbia l’eliminazione dalla Coppa del Mondo . è abbacchiato e deluso come del resto tutti i compagni. Ci teneva a fare meglio e a fare più strada ma il suo Mondiale è finito nel modo più triste ed ora, dopo un po’ di riposo, sarà già tempo di rituffarsi sulla Serie A e sulla Juventus, in questi giorni nell’occhio del ciclone dopo il terremoto societario , le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il cda e le accuse pesantissime che piovono dalla procura. Il 22enne centravanti ex Fiorentina però non pare eccessivamente preoccupato da quanto filtra da Torino e ai microfoni dellaspiega di voler pensare unicamente alle cose di campo.

"Non ho capito bene cosa sia successo alla Juventus, vediamo quando torno in Italia. Dico solo che mi ha fatto grandissimo piacere avere Andrea Agnelli come presidente. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo. Non ho parlato con i compagni nella chat di squadra mentre qualcuno della società mi ha contattato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali. Se questo Mondiale sarà uno stimolo per la rincorsa Scudetto? Siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine”.

Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

"L’esultanza con la mano sugli attributi? Niente di personale, è una cosa mia"

Venendo alla partita e al sigillo, Vlahovic spiega il perché di quella esultanza apparsa a molti provocatoria e traccia il bilancio di un mondiale trascorso per lo più in panchina a causa di una condizione fisica precaria.

Segnare il primo gol in un Mondiale è stata una grande sensazione anche se non è servito a vincere, dunque ora non significa nulla. L’esultanza? Niente di personale, è una cosa mia. Se pensate sia una provocazione no, era solo per me... Abbiamo perso, andiamo a casa, le sensazioni non sono buone ma guardiamo avanti. A marzo torniamo in campo, dobbiamo provare a qualificarci all’Europeo. Come sto fisicamente? Sto bene, il dolore è diminuito tanto ma è presente ancora. Mi sento molto meglio, la sostituzione è stata una scelta del mister. Non è stato facile ma sto bene. Se ci sono rimpianti? Certo tanti non erano al top della forma ma non vogliamo trovare scuse, questo fa parte del lavoro: se sei in campo è perché sei pronto. Non cercheremo scuse, è andata come è andata. Mi aspetto sempre di più da me stesso, qui ero fuori da un mese e mezzo. È stata la mia prima da titolare da non so quanto…”.

La Svizzera si prepara per la supersfida contro la Serbia: obiettivo ottavi

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58