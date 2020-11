In tutto il mondo si piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Innumerevoli i tributi al Diez sia in Argentina, suo Paese di origine, sia in Italia, in particolare a Napoli, città che l'ha adottato e lo ha sempre trattato come una divinità. Lo stadio della città partenopea, dove il capitano della nazionale albiceleste vinse nel 1990 la semifinale mondiale contro gli azzurri e festeggiò due scudetti con la maglia del Napoli nel 1987 e 1999, non sarà più San Paolo, ma stadio Diego Maradona. Ieri sera alle 22 tutti gli stadi argentini si sono illuminati per rendere omaggio al calciatore più forte di tutti i tempi.