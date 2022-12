Pelé attraverso un post sui social, parlando di visita mensile e di un controllo di routine, nelle ultime ore però le indiscrezioni che filtrano sullo stato di salute di O’Rey sono molto preoccupanti. Secondo il quotidiano ‘A Fohla de San Paulo’, il leggendario goleador brasiliano non risponderebbe più al trattamento di cure chemioterapiche cui era stato sottoposto da settembre del 2021, quando era stato operato per un cancro all'intestino. All’inizio del 2022 a Pelé erano stati diagnosticati metastasi nell’intestino, nei polmoni e nel fegato. Pochi giorni fa aveva tranquillizzato tutti i propri fan attraverso un post sui social, parlando di visita mensile e di un controllo di routine, nelle ultime ore però le indiscrezioni che filtrano sullo stato di salute di O’Rey sono molto preoccupanti. Secondo il quotidiano ‘’, il leggendario goleador brasiliano non risponderebbe più al trattamento di cure chemioterapiche cui era stato sottoposto da settembre del 2021, quando era stato operato per un cancro all'intestino. All’inizio del 2022 a Pelé erano stati diagnosticati metastasi nell’intestino, nei polmoni e nel fegato.

O’Rei sarebbe stato trasferito in un reparto per cure palliative dell'ospedale Albert Einstein, dove si trova ricoverato da martedì 29 novembre. Secondo quanto raccolto da 'A Folha' a Pelé sarebbe stata sospesa la chemio e starebbe continuando a ricevere solo misure di conforto, per alleviare il dolore e soprattutto aiutare nelle difficoltà di respirazione, senza però essere sottoposto a cure eccessivamente invasive. Trattamenti che solitamente vengono utilizzati per migliorare il più possibile la vita dei pazienti in fase terminale. Un quadro clinico quello rivelato dal quotidiano brasiliano che sarebbe decisamente in contrasto con quello lasciato trapelare qualche giorno fa dalla figlia Nely Nascimento, che nei giorni scorsi ha parlato di una situazione assolutamente sotto controllo, definendo il ricovero del padre soltanto uno step sanitario programmato.

Nella giornata di venerdì pomeriggio con una nota, l'ospedale Albert Einstein aveva sottolineato come a Pelé fosse stata diagnosticata una infezione respiratoria, dopo essere stato ricoverato ad inizio settimana per il tumore al colon identificato ormai più di un anno fa. L'infezione viene trattata con antibiotici. Immediatamente il mondo del calcio ha inondato di affetto attraverso i social, con Mbappé e altre personalità che hanno iniziato a postare messaggi di speranza e di vicinanza nei confronti del Re del Calcio.

