L'anti City è... nessuno. Né il Chelsea, né il Liverpool. 24 ore dopo il successo in extremis della capolista sul campo dell'Arsenal , lo scontro diretto tra le due inseguitrici più immediate termina con un 2-2 spettacolare, pieno zeppo di emozioni, ma assolutamente inutile per l'una e per l'altra nel quadro della lotta per il titolo. E dire che a un certo punto i Reds sembrano poter dominare: vanno in vantaggio con Mané, raddoppiano con Salah, mettono alle corde un Chelsea in bambola e privo di Lukaku . E invece, poco prima dell'intervallo accade l'impensabile: Kovacic accorcia con uno stupendo destro al volo e poco dopo Pulisic trova addirittura il pareggio. Un risultato che nella ripresa non cambierà più. Il 2022 di Premier League, insomma, si apre col botto. Solo che, come detto, è un 2-2 che non sta bene a nessuna. E che fa sorridere solo il Manchester City, sempre più lanciato verso il secondo trionfo consecutivo in Premier League.