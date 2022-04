Premier League

The Antonio Conte Way, si scrive ormai in Inghilterra. La riportiamo e ci accodiamo alla cronaca. Il Tottenham centra infatti per la prima volta il quarto posto che vale la Champions League; e lo fa al termine di una convincente partita vinta in rimonta sul Newcastle. Al vantaggio beffa di Schar – non esente da colpe Lloris – gli Spurs rispondono con una ripresa supera e cinque gol che non solo regalano i tre punti, ma consentono anche il sorpasso all’Arsenal nella differenza reti, prima discriminante in Inghilterra in caso di arrivo a pari punti. E’ un Tottenham in cui sono protagonisti, come al solito, gli esterni. Dal rinato Kulusevski – autore del suo quinto assist stagionale, nessuno meglio di lui in Premier da quando è arrivato – ad Doherty ed Emerson Royal. E’ un Tottenham che gira bene e produce un buon calcio, ma soprattutto che è tornato a macinare punti con costanza: terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite giocate. Un bottino che vale 54 punti, gli stessi dell’Arsenal (impegnato nel Monday Night con il Crystal Palace) e che mette gli Spurs al 4° posto (+15 la differenza reti, +13 quella dei Gunners). Insomma, Conte adesso è lì: fino alla fine sarà certamente protagonista della corsa Champions, anche perché gli Spurs sono una squadra trasformata. The Antonio Conte Way, appunto.

Il tabellino

Ad

Tottenham (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal (80’ Bergwijn), Bentancur (76’ Winks), Hojbjerg, Doherty; Kulusevski (76’ Moura), Kane, Son.

Serie A Antonio Conte miglior allenatore 2020/21: sua la Panchina d'Oro 31/03/2022 A 15:13

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Manquillo (59’ Guimaraes), Schar, Burn, Targett; Willock, Shelvey, Joelinton (59’ Murphy); Fraser, Wood (71’ Lascelles), Saint-Maximin.

Gol: 39’ Schar; 43’ Davies, 48’ Doherty, 54’ Son, 64’ Emerson Royal, 84’ Bergwijn.

Note – Ammoniti: Kane, Bentancur; Joelinton, Saint-Maximin, Wood.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

36’ HOJBJERG! Azione bellissima degli Spurs, cross tagliato di Kulusevski con l'ex Southampton che non inquadra lo specchio! Prima chance Spurs.

39’ GOL! SCHAR! NEWCASTLE AVANTI! Su punizione, Schar va potente sul palo del portiere: Lloris non è impeccabile e viene beffato da un tiro potente. Newcastle avanti, adesso si fa testa per il Tottenham.

43’ GOL! IL PAREGGIO IMMEDIATO DEGLI SPURS! Colpo di testa di Davies splendido su un secondo cross, dopo un corner, di Son. Davvero bella la torsione del difensore del Tottenham. Pari fondamentale prima dell'intervallo.

48’ GOL! DOHERTY! SPURS AVANTI! Gran lavoro di Kane, che prima va spalle alla porta, poi si allarga e piazza dentro il cross: Son sfiora ma non tocca, la difesa del Newcastle si dimentica Doherty sul secondo palo e l'esterno mette dentro.

54’ GOL! SON! E SONO TRE! Che bell'azione del Tottenham a destra, con Kulusevski che scappa e poi mette dentro un cioccolatino per Son: controllo e conclusione facile facile, il Tottenham fa il 3-1 e in questo momento anche grazie alla differenza reti sarebbero al 4° posto (Arsenal però con 2 partite in meno).

64’ GOL! EMERSON ROYAL! POKER TOTTENHAM! Bel lavoro di Doherty a sinistra, cross dentro, Royal si traveste da 'Harry Kane' e con un tocco in spaccata mette dentro il quarto.

66’ SON! CHE OCCASIONE! Adesso ci sono le praterie per il Tottenham, con il Newcastle che non difende più. Il sudcoreano è lanciato perfettamente ma davanti a Dubravka angola troppo e si mangia il gol del 5-1.

84’ GOL! BERGWIJN CHIUDE LA FESTA! Difesa inguardabile del Newcastle, Moura lancia Bergwijn: l'olandese non è in fuorigioco e solo davanti al portiere non sbaglia.

Il migliore

Davies. Tutto il Tottenham gira bene, ma troppo importante il gol del pareggio immediato ancor prima dell’intervallo. Senza quella zuccata per gli Spurs sarebbe stata una partita assai più complicata da girare.

Il peggiore

Lloris. Un gol evitabile e un’uscita completamente a vuoto nella ripresa. Non è la prima volta in stagione che il portiere francese è un problema per gli Spurs...

Allegri: "Con Lukaku o senza Lukaku è diverso, dovremo adattarci"

Premier League Il Tottenham è vivo! Conte fa 3-1 al West Ham: Spurs al 5° posto 20/03/2022 A 18:54