Sfuma uno dei possibili obiettivi di mercato per in nerazzurri: dal Belgio giunge notizia che Jan Vertonghen sia davvero vicino a firmare con il Benfica.

Ci pensa il portale belga "Het Laatste Nieuws" a fiaccare le speranze di Inter e Roma di arrivare a Jan Vertonghen, difensore belga svincolato a parametro zero dal Tottenham: il giocatore classe 1987 avrebbe già le visite mediche fissate con il Benfica.

Niente Italia dunque per Vertonghen che solo con il club portoghese - riporta la fonte belga - avrebbe soddisfatte tutte le proprie richieste economiche. Vertonghen ha disputato quest'anno 30 partite in maglia Spurs trovando il gol in 2 occasione in tutte le competizioni (Premier, coppe inglesi e Champions League).

Premier League Ufficiale, Tsimikas al Liverpool: arriva dall'Olympiacos 10/08/2020 A 20:07

Play Icon WATCH Il City offre 63 milioni per Koulibaly, il Milan su Schick: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:02

Premier League In Inghilterra sono sicuri: Kai Havertz presto al Chelsea 10/08/2020 A 13:44