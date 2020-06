Colpo in attacco del Chelsea di mister Frankie Lampard che annuncia il raggiungimento di un accordo con in Lipsia.

Colpo in attacco del Chelsea di mister Frankie Lampard che annuncia il raggiungimento di un accordo con in Lipsia per il trasferimento dell'attaccante Timo Werner. Il 24enne nazionale tedesco completerà la stagione con il team Red Bull prima di raggiungere in pianta stabile Londra e provare ad alzare ulteriormente l'asticella. Anche il Lipsia è uscito allo scoperto ringraziando il giocatore per quanto fatto in questi anni.

Sono incredibilmente felice di arrivare al Chelsea, è la scelta giusta per me e non vedo l'ora di scendere in campo, ci vediamo presto!

Queste le prime parole del calciatore in vista del suo imminente passaggio ai Blues. Sfuma dunque, dopo Dries Mertens nella giornata di ieri, un altro obiettivo di mercato per l'Inter.

