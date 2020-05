Danny Rose: "Ripresa della Premier League? Siamo trattati come topi da laboratorio"

Il terzino del Newcastle, in prestito dal Tottenham, esprime la propria rabbia in merito alla possibile ripartenza del campionato inglese: "Potrei mettere a rischio la mia salute per intrattenere le persone ed è una cosa che, in tutta onestà, preferirei evitare".

In Inghilterra la Premier League è ferma e, a seguito dell'estensione del lockdown, non ripartirà prima dell'1 giugno. E le ultime notizie sul fronte sanitario, secondo le quali 6 giocatori sono stati trovati positivi al Covid-19, non lasciano affatto tranquillo Danny Rose. Il difensore, attualmente in prestito al Newcastle ma il cui cartellino è di proprietà del Tottenham, intervenendo al format The Lockdown Tactics, non usa giri di parole per esprimere la propria perplessità e la propria rabbia.

Non vedo l'ora di tornare a giocare, ma non posso certo lamentarmi considerato quello che sta succedendo e che, a causa di questa pandemia, ci sono persone che stanno molto peggio di me. Però c'è questa idea diffusa che il calcio debba riprendere, come se noi giocatori fossimo cavie o topi da laboratorio. Come se dovessimo sperimentare una cosa per vedere se funziona o no

"Non voglio mettere a rischio la mia salute"

Immagino che qualcuno possa pensare che, con quello che guadagnano, i calciatori dovrebbero tornare in campo. Mi chiedo se ne vale la pena. Potrei mettere a rischio la mia salute per l'intrattenimento delle persone ed è una cosa che, in tutta onestà, preferirei evitare

