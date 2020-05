L'Australia ai club inglesi: "Venite a Perth a finire la Premier League"

Secondo il The Sun, di fronte alla preoccupazione dei giocatori di contrarre il Covid-19, l'agente inglese Gary Williams avrebbe già iniziato a pianificare il trasferimento della Premier nella città australiana dove verrebbero disputate le 92 partite rimanenti in quattro stadi già individuati. Alcune società avrebbero già dato l'ok.

Terminare la Premier League in Australia, per la precisione nella città di Perth. È la proposta fatta dall'agente inglese Gary Williams che, secondo quanto riporta il tabloid The Sun, si starebbe già occupando di tutti gli aspetti organizzativi e avrebbe già incassato il parere favorevole da alcuni club. L'idea nasce dalla preoccupazione dei giocatori, in vista della possibile ripresa della Premier League fissata per metà giugno, di contrarre il Covid-19: da qui la proposta di far disputare le 92 partite rimanenti dall'altra parte del mondo. L'Australia, dal punto di vista sanitario, è un Paese decisamente più sicuro dell'Inghilterra avendo registrato solo 93 decessi dall'inizio della pandemia.

Già individuati 4 stadi a Perth

A questo proposito sarebbero già stati individuati gli stadi teatro delle partite: si tratterebbe dell'Optus Stadium (65mila posti), del Perth Oval (20.500 posti), del campo da cricket WACA (24.500 posti) e della Joondalup Arena (16mila posti).

Ho avuto discussioni con i club della Premier League e a loro piace l'idea. Ho anche parlato con funzionari governativi e sono entusiasti. Ne stiamo parlando di nuovo questa settimana. Tutti sarebbero al sicuro qui. Il governo ha revocato molte restrizioni. Possiamo radunarci e stare seduti in gruppi di dieci persone, possiamo passeggiare e le spiagge sono aperte. Abbiamo avuto 4 nuovi casi negli ultimi dieci giorni. Perth è la città più isolata del mondo [Gary Williams @The Sun]

