Niente Milan per Thiago Silva: il brasiliano corre da Ancelotti all'Everton

Il difensore brasiliano, svincolato dal Paris Saint-Germain, pare intenzionato a dire sì ai Toffees dove ritroverebbe l'allenatore che ha avuto al Milan nel 2009 e poi al PSG. Anche il Tottenham vorrebbe ingaggiarlo mentre si allontana definitivamente un possibile ritorno in rossonero.

Lasciato libero dal Paris Saint-Germain, Thiago Silva dovrà decidere il proprio futuro nelle prossime settimane. Le offerte non mancano, tra cui quella per un possibile e romantico ritorno al Milan, ma l'intenzione del difensore brasiliano classe 1984 paiono differenti: secondo il quotidiano catalano Sport, Thiago Silva sarebbe deciso a provare un'esperienza in Premier League e dovrebbe soltanto scegliere l'offerta e la situazione che più gradisce.

Si parla di una proposta dal Tottenham di Mourinho ma l'idea del brasiliano sembra quella di trasferirsi sulla sponda blu di Liverpool, all'Everton, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti, l'allenatore che trovò al suo arrivo in Italia nel gennaio 2009 e che poi ritrovò a Parigi dal 2012, stagione nella quale lo stesso Ancelotti gli consegnò la fascia di capitano. I Toffees seguono anche la pista Jean-Clair Todibo, giovane centrale francese dello Schalke 04 ma di proprietà del Barcellona, ma Thiago Silva è un'occasione ghiotta, un giocatore esperto, di sicuro valore e a costo zero.

