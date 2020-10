Tutto facile per il Chelsea contro il Burnley, superato con un secco 0-3 a Turf Moor. Blues in vantaggio al 26' con la rasoiata di Ziyech e dilaganti nella ripresa grazie all'ascensore di Zouma e alla rete di Werner. La formazione di Lampard si rilancia così anche in Premier (dopo il successo in Champions, 4-0 col Krasnodar) portandosi a 12 punti, a un passo dalla vetta. Clarets di Sean Dyches in crisi, sul fondo della classifica, a quota 1.

Burnley-Chelsea, Premier League 2020-2021

Il tabellino

BURNLEY-CHELSEA 0-3

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; Westwood, Stephens (46' Rodriguez), Brownhill, McNeil; Wood, Barnes (73' Brady). All.: Dyche.

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Mount; Ziyech (73' Hudson-Odoi), Havertz (86' Jorginho), Werner; Abraham (77' Giroud). All.: Lampard.

Arbitro: David Coote di Nottingham.

Gol: 26' Ziyech (C), 63' Zouma (C), 70' Werner (C).

Assist: Abraham (C, 0-1), Mount (C, 0-2), Ziyech (C, 0-3).

Note - Recupero: 1+2. Ammonito: Long.

Havertz jostles with McNeil Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

5' - BARNES SFUGGE A ZOUMA E SI RITROVA A TU PER TU CON MENDY! Il portiere lo travolge ma dopo che il tiro era gia partito: palla alta sopra la traversa.

26' - GOL DEL CHELSEA CON ZIYECH! Werner - dalla destra - tocca in area per Abraham, intelligentissimo a fare sponda per l'ex Ajax, che dalle retrovie scarica un rasoterra su cui, onestamente, Pope avrebbe potuto fare qualcosa in più: 0-1, Blues in vantaggio!

Chelsea celebrate Credit Foto Getty Images

57' - MANCINO DI BARNES DAI 20 METRI! Palla di pochissimo a lato dopo un erroraccio di Haverts: Burnley vicino al pareggio.

63' - GOL CHELSEA CON ZOUMA! Corner classico sul dischetto da parte di Mount e stacco imperioso a centro area del difensore francese, che sovrasta Tarkoski e fa volare i Blues: 0-2!

70' - GOL DEL CHELSEA CON WERNER! Azione iniziata James sulla destra. Palla ceduta a Ziyech, abile ad appoggiare per l'accorrente ex Lipsia, che non ha problemi a insaccare sull'uscita di Pope: 0-3.

80' - GOL ANNULLATO AL CHELSEA CON GIROUD! L'attaccante francese innsacca con la punta del piede sull'assist di Chilwell, ma in posizione di offside.

Il migliore

Ziyech. Gol e assist (a beneficio di Werner) nell'arco di una gara giocata con intelligenza e grande classe da parte dell'ex Ajax.

Il peggiore

Pope. Oltre a subire tre gol (e sul primo è decisamente responsabile), l'ex Charlton Athletic si dimentica il cappellino negli spogliatoi e, nel primo tempo, finisce per essere abbagliato dal sole. Scene da campetto di provincia.

Il momento social

Terzo gol stagionale per il centrale difensore del Chelsea Kurt Zouma. Decisamente un'ottima media.

