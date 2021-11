Nelle discussioni che hanno animato la trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina del Tottenham , Harry Kane è stato uno dei temi centrali, con particolare riferimento al suo stato di forma e al suo momento. Perché se è vero che con Nuno Espirito Santo il capitano degli Spurs aveva un rapporto sereno (normale, diremmo), è altrettanto vero che in questo inizio di stagione nel bomber inglese non è ancora scattata la scintilla. Kane, insomma, non ha finora giocato con il fuoco dentro. Gli interrogativi su Conte, per capire se realmente potesse essere l'uomo giusto per il Tottenham, vertevano e vertono tuttora su un punto primario: riuscirà l'ex tecnico di Inter e Juventus a far cambiare marcia a Kane, a farlo tornare al top?

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Kane, avvio col freno tirato

Non è la prima volta che Kane si rende protagonista di un avvio di stagione a passo lento: anche nel recente passato ha avuto bisogno di carburare un po' prima di essere al massimo, ma il fatto che non abbia ancora raggiunto la piena forma è fonte di preoccupazione. Non è certo un segreto che l'attaccante volesse partire in estate ma, dopo averlo bilndato, in casa Spurs ci si aspettava di rivedere il Kane di sempre. Non è andata così, considerato che finora in 9 partite di Premier League (8 delle quali da titolare) ha segnato solo un gol, due settimane fa contro il Newcastle. Che sia un problema di motivazioni o di scarsa assistenza da parte dei compagni di squadra, non è chiaro. È chiarissimo, invece, che Nuno Espirito Santo non è riuscito a trovare una soluzione e questa è stata una delle ragioni che hanno spinto il club a esonerarlo.

La delusione di Harry Kane durante Tottenham-Manchester United - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Conte ha chiaro in testa il modo di far rendere al massimo Kane e ha già illustrato la sua idea alla dirigenza. In realtà aveva in mente una strategia ben precisa anche per rilanciare il Manchester United, ma la chiamata da Old Trafford non è mai arrivata. Conte torna a Londra con grande voglia. Nelle due stagioni alla guida del Chelsea ha dimostrato di sapere affrontare con decisione i problemi in campo e nello spogliatoio: ha vinto la Premier League al primo anno e l'FA Cup al secondo, salvo poi essere sollevato dall'incarico alla fine della stagione 2017-18 per non essere riuscito a centrare la qualificazione alla Champions. Tornato in Italia, ha vinto lo scudetto con l'Inter e ora è pronto per una nuova sfida. Tatticamente, il suo lavoro consisterà sostanzialmente nel trovare il modo per far tornare Kane il bomber di sempre, ma anche nel far crescere la rosa a livello qualitativo portando agli Spurs un nuovo attaccante in grado di arricchire il reparto.

Mercato: fuochi d'artificio già a gennaio?

Il board del Tottenham ha dato il via libera per investire sul mercato già a partire da gennaio e il club inizia a guardarsi attorno. C'è un vecchio pallino che sarà presto riassociato agli Spurs: Lautaro Martinez . L'argentino era finito nel mirino già la scorsa estate e un nuovo assalto verrà sferrato nelle prossime due finestre. Nonostante il Toro abbia appena rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2026, la sua partenza non è da escludere visto il momento difficile dei nerazzurri a livello finanziario. Piacciono anche altri attaccanti, da Vlahovic ad Adama Traoré, da Chiesa ad Aouar, ma Lautaro rimane la priorità.

Ultima chiamata per Dele Alli

Conte dovrà mettere mano e fare ordine anche a centrocampo. I nodi da affrontare riguardano principalmente Dele Alli e Tanguy Ndombelé, due giocatori che avrebbero preso in considerazione l'idea di fare le valigie qualora Nuno Espirito Santo fosse rimasto in panchina. Alli si trova davanti a un bivio: per lui si tratta dell'ultima chance dopo avere sostanzialmente fallito sotto le gestioni di José Mourinho prima e - appunto - di Espirito Santo dopo. Così come le caratteristiche di Ndombelé sembrano sposarsi alla perfezione con l'ìdea di calcio di Conte.

Dele Alli durante Vitesse-Tottenham - Conference League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La gestione dello spogliatoio

La gestione dello spogliatoio non è certo stata uno dei punti di forza di Nuno Espirito Santo: ecco perché Conte avrà bisogno di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori il più rapidamente possibile, anche se - va precisato - il suo modo di lavorare non piace a tutti (si veda l'esperienza al Chelsea). I giocatori degli Spurs hanno trovato in Espirito Santo un interlocutore ostico, una persona difficile con cui parlare: i colloqui individuali erano poco frequenti e i giocatori meno utilizzati hanno finito per non sentirsi parte del progetto. Anche Conte si preannuncia ostico da questo punto di vista, ma in modo diverso: dice quello che pensa, non tiene per sé sentimenti ed emozioni, e sa essere crudele e spietato, proprio come lo era stato quando aveva scaricato Diego Costa con un sms.

Per quanto riguarda la fase difensiva, Conte avrà bisogno di tempo per capire il materiale tecnico e umano a sua disposizione. Tornare sul mercato potrebbe essere un'opzione anche per questo reparto e in cima alla lista dei desideri c'è un altro giocatore dell'Inter, Milan Skriniar. In sintesi, la cura Conte deve funzionare. In caso contrario, non sarà il solo Kane a chiedere di essere ceduto. E a quel punto il malcontento degli Spurs nei confronti della dirigenza deflagherebbe.

Traduzione da Eurosport Inghilterra (articolo a firma Dean Jones).

Come cambia il Tottenham con Antonio Conte

