Secondo Forbes è l'uomo più ricco del Regno Unito con un patrimonio individuale, nel 2021, stimato in 17,2 miliardi di dollari: Jim Ratcliffe, imprenditore britannico che compirà 70 anni il prossimo ottobre, non ha certo bisogno di presentazioni né di pubblicità. Eppure, il proprierario dell'azienda chimica Ineos, rischia seriamente di diventare molto, ma molto più famoso di quanto non lo sia già. La notizia della sua offerta formale di circa 5 miliardi di euro per l'acquisto del Chelsea , infatti, ha fatto rapidamente il giro del mondo (oltre che rumore). Quello nel club londinese sarebbe l'ennesimo investimento di Ratcliffe nel mondo dello sport, il secondo nel calcio. In attesa di capire se la sua offerta avrà la meglio sulle altre in corsa (tra queste c'è quella del consorzio di sir Martin Broughton di cui fanno parte anche Lewis Hamilton e Serena Williams ) scopriamo nel dettaglio il profondo legame tra Jim Ratcliffe e lo sport.