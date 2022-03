Hansjörg Wyss e Todd Boehly. Nelle ultime ore in Inghilterra questi due nomi sono dati come quelli in pole position nelle trattative con Abramovich, specie dopo aver trovato altre forze pronte a dare una mano economicamente al consorzio. Roman Abramovich vuole vendere il Chelsea e vuole farlo in fretta. La sparata da 4 miliardi per la cessione del club è una quota fuori mercato. Plausibilmente sarà una cifra di poco superiore al miliardo, questo almeno secondo l’analisi del reale valore del club da parte di più di un’analista che Oltremanica sta trattando questa tematica. La notizia però, almeno per adesso, è un’altra. C’è un compratore. O meglio: ci sono dei compratori. Dietro un consorzio elvetico-statunitense: a guidarlo. Nelle ultime ore in Inghilterra questi due nomi sono dati come quelli in pole position nelle trattative con Abramovich, specie dopo aver trovato altre forze pronte a dare una mano economicamente al consorzio.

Ma chi sono coloro i quali dovranno raccogliere l’eredità del russo, capace di infilare 21 trofei in 19 anni di gestione e soprattutto di portare il Chelsea a diventare uno dei 5 club al mondo insieme a Juventus, Manchester United, Ajax e Bayern Monaco ad aver vinto qualsiasi tipo di trofeo internazionale? Qui una breve biografia dei due miliardari.

Todd Boehly: la scheda

Quarantasei anni, famiglia di origine tedesca, Todd L. Boehly è il co-fondatore, presidente e amministratore delegato di Eldridge Industries, una società di investimento privata con sede a Greenwich, nel Connecticut, e uffici a New York, Boston e Londra. È anche l'attuale CEO della Hollywood Foreign Press Association e possiede il 20% dei Los Angeles Dodgers (squadra di baseball). Il suo patrimonio netto stimato è di 4,72 miliardi di sterline. Appassionato di wrestling, che ha praticato con ottimi risultati in gioventù, si è diplomato nel 1991 alla Landon School di Bethesda, nel Maryland. Cinque anni più tardi ha conseguito la laurea in Finanza alla London School of Economics. Dopo le prime esperienze lavorative, nel 2001 è entrato a far parte di Guggenheim Partners, diventandone presidente in breve tempo. Nel 2015 ha fondato la Eldridge Industries, effettuando una serie di investimenti nel settore assicurativo, della gestione patrimoniale, tecnologico, sportivo, della comunicazione e immobiliare. Boehly aveva già provato ad acquistare il Chelsea nel 2019, ma la richiesta di tre miliardi lo fece desistere. È un filantropo: ha creato molte fondazioni benefiche, attive in particolare nel campo della ricerca contro il cancro e nell’assistenza ai bambini in difficoltà.

Hansjörg Wyss, la scheda

Nato nel 1935 a Berna, Hansjörg Wyss è una delle persone più influenti al mondo, soprattutto nell'ambiente politico, sebbene non ami mostrarsi in pubblico. La sua è una candidatura davvero forte; nato in una famiglia di venditori di calcolatrici meccaniche, ha conseguito un master in ingegneria a Zurigo e un MBA presso la Harvard Business School. Dopo aver ricoperto vari ruoli nell’industria tessile, Wyss è diventato ricco grazie a uno dei co-fondatori di Synthes (azienda che produce apparecchiature mediche, in particolare ortopediche e neurochirurgiche), che gli ha permesso di costituire la divisione statunitense della società nel 1977. Ha venduto a Johnson & Johnson nel 2012 per 19,7 miliardi di dollari. È considerato uno dei maggiori benefattori al mondo: nel 1998 ha fondato la Wyss Foundation, attraverso cui ha investito centinaia di milioni in progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente. Dopo aver ceduto Synthes, Wyss ha sottoscritto il “Giving Pledge”, il movimento nato dalle menti di Warren Buffet e Bill Gates che incoraggia i miliardari a donare almeno metà della loro ricchezza. Ecco perché, oggi, il suo patrimonio netto è "solo" di 5,1 miliardi di dollari.

