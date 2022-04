Non sta girando bene per Cristiano Rolando e il Manchester United. La sua fuga inglese all’ultimo giorno di mercato non ha fin qui portato i risultati sperati a inizio stagione. Fuori da tutto, lo United è al momento settimo in Premier League e la rincorsa alla Champions è probabilmente stata definitivamente compromessa dalla caduta di sabato per 1-0 in casa dell’Everton