Altra giornata da dimenticare per il Manchester United che perde 1-0 contro l'Everton a Goodison Park e vede allontanarsi sempre di più il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. I Toffees di Lampard fanno festa grazie a un gol di Gordon, a segno al 27' con un destro dal limite che - complice una deviazione di Maguire - spiazza De Gea e si insacca. Confusionaria la reazione dei Red Devils: in ombra sia Cristiano Ronaldo (partito titolare) sia Pogba (entrato alla mezz'ora al posto dell'infortunato Fred). Vittoria d'oro per l'Everton che si porta momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. Piange invece la classifica del Manchester United : la squadra di Rangnick rimane a -3 da Tottenham e Arsenal, in campo nel pomeriggio, con i Gunners che hanno anche una partita in meno. Il quarto posto sembra ormai un miraggio.

Michael Keane e Cristiano Ronaldo durante Everton-Manchester United - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

EVERTON-MANCHESTER UNITED 1-0

EVERTON (4-3-3) - Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Mykolenko; Delph (84' Doucouré), Allan, Iwobi; Gordon, Calvert-Lewin (71' Gray), Richarlison. All.: Lampard.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred (36' Pogba), Matic (64' Mata); Rashford (64' Elanga), Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo. All.: Rangnick.

ARBITRO: Jonathan Moss.

GOL: 27' Gordon (E).

AMMONITI: Gordon, Pickford (E), Pogba, Ronaldo (M).

NOTE - Recupero 1'+5'.

Marcus Rashford e Seamus Coleman durante Everton-Manchester United - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

9' PARATONA DI PICKFORD! Schema dello United su punizione, la palla arriva a Rashford che lascia partire un gran destro dal limite: il portiere dell'Everton vola e mette in calcio d'angolo.

12' ANCORA PICKFORD! Cross dalla sinistra di Bruno Fernandes e incornata a colpo sicuro di Rashord: grande riflesso del portiere dei Toffees che riesce a respingere un pallone velenoso che gli aveva rimbalzato davanti.

27' GOOOOOOLLLLLL DELL'EVERTON! GORDON! 1-0! Richarlison scappa sulla sinistra dopo un errore di Matic a metà campo: palla dentro, c'è un rimpallo e al limite Gordon - tutto solo - calcia con il destro, trova la deviazione di Maguire e spiazza de Gea. Everton in vantaggio alla prima occasione!

Anthony Gordon esulta dopo il gol in Everton-Manchester United - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

36' SUPER DE GEA! Destro di Richarlison dal limite, c'è ancora una deviazione di Maguire: il pallone si impenna e il portiere dello United è bravissimo ad alzare il pallone in corner.

83' UNITED VICINO AL PARI! Cross di Sancho sul secondo palo dove Wan-Bissaka controla con il petto e calcia con il destro. Bravissimo Gray a immolarsi e a deviare la conclusione del terzino dei Red Devils.

93' PICKFORD MIRACOLOSO! Controllo in area e destro potente di CR7: c'è una leggera deviazione di Kean e il portiere dell'Everton riesce a respingere in qualche modo. Che occasione per lo United.

Il momento social

Il migliore

Jordan PICKFORD - Almeno tre parate decisive su Rashford e (soprattutto) Ronaldo. Il suo intervento al 93' sul destro di CR7 blinda una vittoria fondamentale per l'Everton. Sicuro e reattivo, è senza dubbio lui il Man of the Match.

Il peggiore

Nemanja MATIC - Sbaglia praticamente tutti gli appoggi, anche quelli più semplici. Da un suo pallone perso nasce l'azione che si conclude con il gol di Gordon.

