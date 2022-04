Il Ronaldo Furioso: non si placa la polemica intorno a Cristiano Ronaldo che, nel match perso in Premier League contro gestaccio ai danni di un ragazzino di 14 anni, autistico, che stava riprendendo l'uscita dal campo del portoghese. Il calciatore, inferocito dopo la partita, gli ha le prime reazioni anche da parte di brand, sponsor e associazioni che sostengono Ronaldo, la prima è stata Save the Children che ha deciso di revocare al portoghese la carica di ambasciatore di beneficenza. Sul brutto episodio sta indagando anche la polizia del Merseyside, Cristiano Ronaldo era ambasciatore di Save the Children da 10 anni. non si placa la polemica intorno ache, nel match perso incontro l'Everton , è stato protagonista di undi 14 anni, autistico, che stava riprendendo l'uscita dal campo del portoghese. Il calciatore, inferocito dopo la partita, gli ha distrutto il cellulare per poi andarsene senza nemmeno guardarlo. Immediatamente è arrivata la reazione della madre del ragazzo che, oltre al dispiacere, ha detto che subito dopo si è messo a piangere. Dopo tre giorni, arrivanoanche da parte di brand, sponsor e associazioni che sostengono Ronaldo, la prima è stataSul brutto episodio sta indagando anche, Cristiano Ronaldo era ambasciatore di Save the Children da

LE SCUSE DI CRISTIANO RONALDO

'Non è mai facile gestire le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a vedere una partita all'Old Trafford come segno di fair-play e sportività'.

