Sadio Manè è sempre stato un protagonista in campo, soprattutto con il suo Liverpool, vincendo la Champions League nel 2019 e perdendo la finale poche settimane fa, contro il Real Madrid. Oltre al rettangolo verde, il calciatore sarà un sicuro uomo mercato con il Benin e 1-0 contro il Ruanda) e, sulla bocca di tutti, c'è il gesto che sta spopolando sui social dove Manè consola un suo tifosissimo, visibilmente in lacrime. , soprattutto con il suo Liverpool, vincendo la Champions League nel 2019 e perdendo la finale poche settimane fa, contro il Real Madrid. Oltre al rettangolo verde, il calciatore sarà un sicuro uomo mercato con il Bayern Monaco che tiene monitorata la situazione (in particolare, dopo l'addio di Robert Lewandowski) e, in tutto questo, Manè non ha perduto la sua umiltà. Attualmente, il giocatore è impegnato nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa (2 vittorie su 2, 3-1 in casa contro ile 1-0 contro il) e, sulla bocca di tutti, c'è

Ad

Premier League Cancelo cuore d'oro: salva un bambino abbracciandolo IERI A 09:49

Vigilia della sfida contro il Benin, un tifoso incontra Manè scoppiando in lacrime. L'emozione è così tanta che non riesce nemmeno a parlare e, così, dalla sua bocca escono poche ma importanti parole: "Sadio, ti amo così tanto. Ho persino contattato le persone del tuo villaggio solo per incontrarti. Sadio, che Dio ti conceda una vita lunga e piena di salute". Il calciatore non ci ha pensato due volte e ha tirato fuori dalla tasca un foglio bianco dove si è segnato il numero di telefono per poi salutarlo. Manè ha tenuto fede alla promessa, chiamando il tifoso e regalandogli probabilmente una delle gioie più belle della sua vita.

Senegal campione d'Africa: folla oceanica a Dakar per la festa

Premier League Calci al gatto: Zouma condannato a un anno di servizi sociali 01/06/2022 A 14:36