Giornate da dimenticare per Kurt Zouma che sta pagando a caro prezzo il video in cui maltrattava uno dei suoi gatti, pubblicato dal Sun. Tra multe e l'addio di alcuni sponsor, ora il difensore del West Ham rischia pure di perdere per sempre il posto in Nazionale dopo le dure parole del ct Deschamps. Per ora il ct dei Campioni del Mondo non ha preso decisioni definitive, ma per i prossimi appuntamenti il centrale francese sarà lontano dalla Nazionale: “Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un Pubblico Ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po’ di tempo. Non cambierò il mio modo di agire”.

Nelle ultime ore, invece, Zouma si è visto stracciare il contratto di sponsorizzazione da parte di Adidas. E non solo, anche Vitaly, partner del West Ham, ha sospeso addirittura la sponsorizzazione con il club britannico con effetto immediato, cosa fatta poi anche da Experience Kissimmee, altra azienda che sponsorizzava il club. West Ham che, di tutta risposta, ha multato il giocatore con l'importo di 338.763 sterline, l'equivalente di 420 mila euro, che il club devolverà alla Royal society for the prevention of cruelty to animals, ente benefico a tutela degli animali.

Moyes l'ha comunque schierato nell'ultimo match di campionato contro il Watford, con il caso che era già scoppiato, e l'allenatore del West Ham è stato criticato dal Sindaco della città londinese: “So quanto siano importanti tre punti, ma penso che avrebbe dovuto mostrare leadership e lasciarlo fuori. Sono deluso. Il video è stato spregevole”.

Nelle ultime ore è stato anche sospeso il fratello di Zouma, Yoan, che milita nel Dagenham & Redbridge, club della zona Est di Londra. La società, infatti, attende di conoscere il verdetto della RSPCA per capire se anche il fratello di Zouma ha avuto una parte nel maltrattamento del gatto. Insomma, non sono giornate molto positive in casa Zouma.

