Dopo il successo di misura del Manchester United in casa del Southampton , le gare delle 16 di Premier League offrono emozioni e gol. Tanti. Tantissimi. Sia ad Anfield che all'Etihad, senza dimenticare lo Stamford Bridge. Il Liverpool ne fa 9, Haaland realizza una tripletta, il Chelsea ritrova il sorriso nonostante un'inferiorità numerica di un'ora. Di tutto e di più.

Manchester City-Crystal Palace 4-2

Gol: 4' aut. Stones (C), 21' Andersen (C), 53' Bernardo Silva (M), 62' Haaland (M), 70' Haaland (M), 81' Haaland (M)

30 ottobre 2021: il Crystal Palace si impone per 2-0 in casa del Manchester City. 27 agosto 2022: la storia sembra ripetersi. Già, sembra. Perché il punteggio del primo tempo dell'Etihad è identico, con le Eagles clamorosamente in doppio vantaggio. Solo che alla fine il City si riporta in partita, pareggia e completa addirittura la rimonta. Autorete immediata di Stones e raddoppio di Andersen, che dopo la lite con Nuñez si prende il lusso di segnare a Guardiola. Ma nel secondo tempo cambia tutto. Bernardo Silva accorcia con un sinistro deviato e poi appare lui, Erling Haaland, in rete prima di testa, poi con un tocchetto ravvicinato a porta vuota e infine con un sinistro secco. Se la difesa di Pep traballa, insomma, l'attacco funziona alla grande. Con l'uragano norvegese che non perdona. Come sempre.

Liverpool-Bournemouth 9-0

Gol: 3' Diaz, 6' Elliott, 28' Alexander-Arnold, 31' Firmino, 45' van Dijk, 46' aut. Mepham, 62' Firmino, 80' Fabio Carvalho, 85' Diaz

Dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, al Liverpool serviva una risposta. E la risposta è arrivata. Prepotente e roboante. Il povero Bournemouth non resiste nemmeno una manciata di minuti all'Anfield Road, venendo seppellito di reti e perdendo partita e dignità. Segna subito Luis Diaz, poi trovano gloria un po' tutti: il giovane Elliott, al primo gol in Premier League, e poi Alexander-Arnold, Firmino e van Dijk. Tutto nel primo tempo. All'inizio della ripresa Mepham partecipa attivamente all'incubo, timbrando l'autorete del 6-0. Firmino trova anche la doppietta, poi sorride anche l'altro giovane Fabio Carvalho e ancora Diaz completa la festa. Un massacro. Napoli avvisato.

Chelsea-Leicester 2-1

Gol: 47' Sterling (C), 63' Sterling (C), 66' Barnes (L)

Senza Koulibaly e col ko di Leeds ancora nella mente e negli occhi, il Chelsea si rialza. Ed è un successo che vale non doppio, ma triplo. I Blues, avversari del Milan nei gironi di Champions League , si impongono per 2-1 sul Leicester e si rialzano dopo un avvio di campionato zoppicante. Decide una doppietta di Raheem Sterling, a segno in entrambi i casi nella ripresa. Inutile il gol che accorcia le distanze di Barnes, perché la rimonta delle Foxes si ferma a metà: nel finale Vardy spreca e Perez centra la traversa. È una vittoria, quella del Chelsea, che ha un valore speciale specialmente per un altro motivo: perché la squadra di Tuchel rimane in 10 dal 28' per l'espulsione di Gallagher, punito con due gialli in pochi minuti, ma riesce lo stesso a portarsi a casa i tre punti.

Le altre partite delle 16

Brentford-Everton 1-1 [24' Gordon (E), 24' Janelt (B)]

Brighton-Leeds 1-0 [66' Gross]

