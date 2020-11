Achraf Hakimi protagonista nel bene e nel male con il Marocco in una sfida agrodolce per lui contro la Repubblica Centrafricana. Il laterale destro dell’Inter, infatti, ha segnato il gol del vantaggio della sua nazionale dopo un inserimento alle spalle della difesa, come lui sa fare bene, ma intorno all’ora di gioco è stato costretto a uscire per infortunio, probabilmente a causa di un'entrata killer del portiere avversario. ll Marocco era impegnato contro la Repubblica Centraficana per la African Nations League: 4-1 il risultato finale per i Leoni dell'Atlante, con l'esterno nerazzurro a sbloccare il risultato. Sull'entità della botta si saprà meglio sabato.